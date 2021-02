Utili record per FinecoBank nel 2020. Foti: «siamo a un punto di svolta» Niente dividendi nel 2021 per rispettare le norme Bce. Lanciata offerta sul 20% del mercato di negoziazione Hi-Mtf di Maximilian Cellino

(Imagoeconomica)

Crescita «impetuosa» e «punto di svolta». Sono questi i due concetti principali espressi da Alessandro Foti per definire un 2020 che si è chiuso per la FinecoBank che guida da più di un decennio con utili da record. E il nuovo anno inizia con una nuova operazione che mira a ottimizzare l’offerta di servizi per la clientela tramite l’acquisizione di una quota nel mercato di negoziazione Hi-Mtf. Il gruppo attivo nel settore del risparmio gestito ha chiuso l’esercizio segnato da Covid con un risultato...