Utility, A2A e Hera in cerca di prede. Parte il risiko veneto

La partita, tuttavia, non è chiusa. Anzi: a luglio – complice anche il dibattito politico a Verona per la possibile partnership con A2A – anche Hera, Dolomiti Energia e Alperia hanno manifestato, in varie forme, il proprio interesse per un’aggregazione con Aim e Agsm. La multiutility bolognese mette sul tavolo l’effetto scala legato alla forte presenza sul retail acquisita in Veneto con Ascopiave oltre che la disponibilità di termovalorizzatori attigui geograficamente ma punta alla maggioranza e non ha asset di generazione rinnovabili da apportare, altro desiderata di Verona e Vicenza. Il gruppo guidato da Valerio Camerano, oltre ai propri asset, ha invece dalla sua la validità di un modello già testato con successo nella Multiutility della Lombardia, in cui ha rilevato una quota di minoranza consolidando margini e debito in virtù del ruolo di partner industriale, e in Lgh, dove i soci pubblici e la stessa A2A (assistiti congiuntamente dall’advisor Pwc) hanno da poco rinnovato al 2021 la partnership in virtù dei brillanti risultati raggiunti.

Ciò senza escludere il possibile ruolo del Trentino Alto Adige con Dolomiti Energia e l’altoatesina Alperia che potrebbero rinnovare l’alleanza già stretta nell’offerta non vincolante su Ascopiave per proporre una maxi aggregazione ad Aim-Agsm. Alperia, terzo produttore idroelettrico italiano, con un profilo green e ad alto tasso di digitalizzazione, è molto attiva in Veneto dove nell’ultimo anno e mezzo ha rilevato Bartucci (efficienza energetica), Sum (clienti corporate gas ed elettricità) e Green Power (energy solutions).

La convergenza con Dolomiti Energia potrebbe consentire di esportare nella Regione soluzioni “smart” sia nelle città sia nell’agricoltura di precisione, a partire per esempio dal settore vitivinicolo. A livello di generazione, inoltre, l’asse Alperia-Dolomiti farebbe nascere il secondo produttore idroelettrico nazionale dietro Enel con circa 1 milione di clienti.

Insomma, le carte sono sul tavolo e le grandi multiutility sono pronte a giocare la partita di Verona e Vicenza, cruciale per i nuovi equilibri del Nord Est. E le prossime settimane, in questo, saranno decisive.