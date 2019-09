Utility, anche Iren prepara l’ingresso nel business dei pagamenti elettronici La multiutility emiliana presenta entro la settimana i documenti a Bankitalia. Il gruppo supportato in questa svolta dalla piattaforma Sia di Laura Serafini

Anche Iren è pronta a entrare nel business dei pagamenti elettronici. La multiutility emiliana si prepara a presentare entro questa settimana la documentazione alla Banca d'Italia per richiedere l'autorizzazione a operare come istituto di pagamento. Si tratta della seconda azienda di energia elettrica italiana che si fa avanti con la vigilanza bancaria per debuttare direttamente (e dunque senza delegare l'attività attraverso accordi a operatori terzi) nel mondo dei pagamenti liberalizzato con l'entrata in vigore della direttiva Psd2, che diventerà pienamente operativa il 14 settembre.

La prima a farsi avanti con Bankitalia era stata Enel X, la società dei servizi innovativi del gruppo Enel, che aveva ottenuto a fine 2018 l'autorizzazione a operare come Imel, istituto di moneta elettronica. Il progetto al quale sta lavorando Iren prevede invece l'autorizzazione a operare come istituto di pagamento; la differenza è in una più ridotta gamma di servizi di tipo bancario che sarà abilitata a fare (l'Imel può anche emettere carte di credito e concedere prestiti entro i 12 mesi). L'istituto di pagamento potrà svolgere in ogni caso l'attività principale che la Psd2 liberalizza: la possibilità, cioè, di accedere ai dati del conto corrente dei clienti – solo su loro espressa autorizzazione – per disporre in modo diretto addebiti e accrediti senza passare attraverso carte di credito e domiciliazioni bancarie.

Una volta ottenuto questo pass l'utility potrà gestire direttamente le bollette elettriche (anche per limitare i casi di mancato pagamento) e soprattutto utilizzare questo prezioso strumento (che passa attraverso le app telefoniche) per vendere ai clienti molti altri servizi, anche innovativi e digitali. Nel caso di Enel X, i pagamenti elettronici serviranno per supportare i servizi legati alla mobilità elettrica (le ricariche) e saranno il punto di partenza per veicolare molte altre iniziative.

Anche Iren, alla stregua di quanto fatto da Enel, si è avvalsa del supporto e del know how di Sia, la società delle infrastrutture di pagamento controllata da Cdp e Poste Italiane. Sia ha offerto la consulenza per scegliere quale modalità prevista dalla Psd2 utilizzare (è possibile anche limitarsi a fare l'aggregatore di servizi, che semplicemente propone al cliente una razionalizzazione degli strumenti e prodotti finanziari collegati al conto corrente) e ha fornito la piattaforma per i pagamenti.