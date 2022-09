Utility, con rincari e siccità a rischio 12 miliardi di investimenti idrici

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un effetto a cascata drammatico, che colpisce progressivamente anche gli altri beni di prima necessità. La crisi energetica arriva così anche all’acqua, a quel settore idrico che in Italia già vive una stagione complicata per via degli investimenti da realizzare nella depurazione, nelle tubature e adesso anche nelle infrastrutture civiche di stoccaggio finalizzate al superamento della siccità, per un ammontare di 12,4 miliardi.

Ora però la pianificazione delle opere previste per i prossimi anni è fortemente messa a rischio dall’aumento dei costi dell’energia elettrica, che in tutta Italia ha avuto un incremento di 1,2 miliardi di euro (stima per il 2022), il 18% in più del 2021, quando già la cifra era ben più alta rispetto al 2020. In tempi normali, infatti, l’elettricità avrebbe avuto un costo di 150-200 milioni a livello nazionale.

Loading...

Sicuramente un bel contributo agli investimenti arriverà dal Pnrr, per un ammontare di 4,3 miliardi (2 miliardi per le nuove infrastrutture idriche primarie sul territorio; 900 milioni per la riparazione e digitalizzazione delle reti; 800 milioni per il potenziamento del sistema irriguo; 600 per la depurazione delle acque reflue). Ma si tratta comunque di una cifra elevata, anche con il supporto del Piano.

I conti che non tornano

La coperta è corta: i costi energetici aumentano - tanto più durante i periodi di siccità, in cui è necessario prelevare acqua dalle falde profonde - ma le tariffe applicate alle bollette di famiglie e aziende non verranno aumentate, almeno per ora. Gli investimenti tuttavia andrebbero portati avanti, anche perché la mancata realizzazione delle opere implica la prosecuzione delle sanzioni europee, che possono pesare fino a 165mila euro al giorno per ogni opera non realizzata (per agglomerato sopra i 15mila abitanti).

Indicativamente, il costo energetico è decuplicato. Un esempio concreto è quanto sta avvenendo in Water Alliance – Acque di Lombardia, la rete dei 13 gestori del servizio idrico integrato lombardo, che aveva previsto a budget una spesa energia complessiva per il 2022 di circa 265 milioni di euro. Ma alla vigilia del quarto trimestre la cifra è cresciuta sfiorando il miliardo di euro.