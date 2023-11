Utility sotto i riflettori dopo la fine della proroga della maggior tutela

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Giornata positiva per il comparto delle utility dopo che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla bozza del Dl energia senza le due misure sul fine tutela e sulle concessioni idroelettriche che avevano portato allo slittamento dell'esame in attesa del confronto con la Commissione Ue. Così a Piazza Affari (dove il FTSE MIB è poco mosso) salgono Erg, Hera e A2a. Nel testo licenziato dall'esecutivo sono invece contenute altre norme tra cui quella per l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, la gas release con la vendita di gas a prezzi calmierati agli energivori, la strategicità dei terminali Gnl di Gioia Tauro (Sorgenia-Iren) e Porto Empedocle (Enel), le norme sulla geotermia, le disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili, l’eolico offshore (con l’individuazione di due aree demaniali marittime del Mezzogiorno) e nuove norme per favorire la partenza di progetti per la cattura e lo stoccaggio della Co2.

Secondo gli analisti di Intermonte è «positiva la conferma della liberalizzazione del mercato della tutela nei tempi previsti e che dovrebbe rappresentare un’opportunità di accrescere la base clienti per local utilities come A2A, Hera e Iren. Sulle concessioni idroelettriche la mancata introduzione di norme per il loro allungamento rappresenta una notizia negativa per A2A ed Iren (circa metà delle concessioni già scadute) anche se non si può escludere che il governo torni sul tema nelle prossime settimane/mesi dopo ulteriori approfondimenti con la Commissione Europea».