Utp, con la crisi raddoppio delle masse verso i 100 miliardi

Il punto di vista degli investitori: quello degli Utp non è un mercato per speculatori

«Con i crediti unlikely to pay c’è da recuperare un valore reale ancora insito nell’azienda, che ha bisogno di tempo, per questo non è un mercato per investitori opportunistici». Stefano Agnoli, Partner Cappelli RCCD Studio Legale, lancia un messaggio chiaro. Il suo è un punto di vista da legale, ma anche gli investitori sottoscrivono. Come Marco Raccah, General Manager Aurora Recovery Capital, che non esita a parlare di «responsabilità sociale dell’Utp, che spesso è uno specchio del Paese e delle sue potenzialità». O Giovanni Gilli, presidente Intrum Italy: «È giunto il momento di allargare la platea degli investitori a cui offrire gli Utp, e il track record ancora non aiuta. Ma si è innescato un processo virtuoso che può continuare, soprattutto se dal regolatore non ci saranno pressioni sulle banche a cedere più di quanto non serva». Per Guido Lombardo, chief investment officer Credito Fondiario, «altro elemento decisivo per il ritorno di chi investe è la qualità della piattaforma, la miglior garanzia di una gestione ottimale del sottostante e quindi dei ritorni possibili».