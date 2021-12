V-day pediatrico, primi cinque vaccinati allo Spallanzani. Da domani in tutte le Regioni

5' di lettura

All’Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma sono stati vaccinati contro Covid-19 i primi cinque bambini. Il Lazio è la prima Regione a partire, le altre inizieranno come previsto giovedì 16. «I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento ai bambini come una festa», ha commentato l’assessore Alessio D’Amato. Francesco Vaia, direttore dell’Inmi, coglie un momento simbolico nel giorno di apertura della campagna. «I bambini non sono giovani adulti, hanno una loro sensibilità e oggi hanno dimostrato di avere grande coraggio anche più degli adulti. Io ho accompagnato i primi cinque al vaccino, mi sono sentito più nonno che medico. Un bambino mi ha regalato un disegno di Babbo Natale e mi ha fatto gli auguri. Una bella emozione».

Atmosfera serena in hub di Roma per V-day

Un’atmosfera serena, quasi di festa, e ordinata perché le vaccinazioni avvengono su appuntamento quindi non sono attese lunghe file. È quella che si respira al centro vaccinale pediatrico Nuovo Regina Margherita a Roma, dove oggi alle 15, come in altri centri del Lazio, prende il via il V-day sulla vaccinazione pediatrica. Trenta i bambini attesi, 15 fragili e 15 che non lo sono. Molto tranquillo e allegro appare il primo bimbo, Manfredi, che si sottoporrà alla vaccinazione accompagnato dalla mamma. Ha cinque anni compiuti da poco, a settembre. Ad accogliere i piccoli l’animazione (Adriano Mastrolenzo, animatore che lavora alla Ludoteca dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha anche una chitarra), e poi ad attendere i bambini ci sono dei gadget: un attestato di coraggio, il braccialetto di avvenuta vaccinazione e una piccola busta con i colori. Al centro vaccinale campeggia anche un cartello: «Centro vaccinazione pediatrica Anti-Covid, e adesso sì che possiamo giocare liberamente».



Toscana pronta, vaccini arrivati a Careggi

Tutto pronto per l’avvio della campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni da domani, giovedì 16 dicembre in tutta la Toscana. In occasione della partenza all’interno dell’hub del Mandela Forum di Firenze, il presidente della Regione Eugenio Giani presenterà la nuova campagna coniata dalla Regione per la vaccinazione pediatrica. L’appuntamento è per giovedì 16 dicembre, alle ore 9. A Careggi sono arrivati gli scatoloni contenenti 90mila dosi pediatriche di siero Pfizer (Comirnaty) che saranno distribuite agli hub vaccinali delle aziende sanitarie e ai pediatri di famiglia (che li potranno ritirare tramite le farmacie convenzionate).

Open day a Cagliari

Partiranno con un Open day, programmato a Cagliari, le vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica. Le somministrazioni ai nati dal 2010 al 2016, che abbiano già compiuto 5 anni, si terranno dalle 14 alle 19 nell’hub dedicato nel centro congressi della Fiera, con percorsi e personale riservati ai più piccoli. In tutta l’Isola da domani, giovedì 16 dicembre, a partire dalle 12, sempre per questa fascia d’età, è confermata l’apertura delle prenotazioni che potranno essere effettuate attraverso la piattaforma di Poste Italiane, via web o numero verde 800009966 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20), oppure tramite i portalettere o gli Atm di Poste Italiane. Per i prenotati le vaccinazioni partiranno già da domani ad Alghero e Iglesias, mentre a Oristano le prime somministrazioni saranno eseguite venerdì. Sabato si aggiungeranno anche i punti di vaccinazione di Ozieri, Sassari (Rizzeddu) e Olbia. Da domenica 19 via alle vaccinazioni dei piccoli anche a Nuoro, mentre i primi slot a San Gavino saranno disponibili dal 21 e a Tempio dal 22 dicembre. Questa la disponibilità che potrebbe essere incrementata nelle prossime ore con eventuali anticipazioni nei diversi centri, con calendari sempre aggiornati sulla piattaforma di Poste Italiane.

In Emilia Romagna prenotate oltre 15mila dosi

Nei primi due giorni di prenotazioni (aperte lunedì 13) per quella fascia d’età, in Emilia Romagna sono state registrate 15.344 prenotazioni, a cui si aggiungono gli oltre 40mila sms inviati dall’azienda Usl di Modena, con la proposta di data per la somministrazione. Al momento, la città che segnala più prenotazioni è Bologna, con 5.863, ed è seguita dalle 2.421 del territorio dell’azienda Usl Romagna, dalle 2.087 di Reggio Emilia, dalle 1.812 a Parma, dalle 1.746 di Ferrara, dalle 935 di Piacenza e dalle 480 di Imola.