Va dove ti porta il suono: le destinazioni dove la musica è benessere e relax di Mariangela Rossi, How to Spend it

3' di lettura

Il suono generato dalla musica, in particolare dal vivo, riesce a parlare, oltre che all’udito e all’anima, anche alla biologia delle cellule. Lo conferma Carlo Ventura, medico cardiologo e ricercatore di Biochimica all’Università di Bologna, dopo l’esperimento Cell Melodies . Insieme a Milford Graves, batterista jazz, è stata data la dimostrazione che le staminali umane generano diversi modi vibrazionali in risposta agli spettri sonori. Altra conferma: la registrazione dell’andamento della Hrv, la variabilità nella frequenza del battito cardiaco di Mick Zeni, primo ballerino del Teatro alla Scala, sempre in collaborazione con l’azienda di medicina low-dose Guna. Tramite sensori applicati al corpo dell’artista durante riscaldamento e movimento danzato, la ricerca ha evidenziato che le cellule trattate con i diversi stimoli vibrazionali, rilevati durante la danza, mostrano una diversa velocità di crescita e differenze morfologiche. «Con la musica sembra di essere più vivi, presenti, e sul palcoscenico ancora più prepotentemente che nella vita. Il battito accelera e si arriva a livelli molto alti di concentrazione», spiega lo stesso Zeni. «Il suono è uno storico strumento di guarigione, da sempre considerato una delle forze più rigenerative, che riequilibrano, contribuiscono a combattere depressione o blocchi emotivi e a ridurre il cortisolo, l’ormone dello stress», conferma Ventura.

Ecco dunque una carrellata di destinazioni dove sperimentare trattamenti di benessere e relax “a base di suoni”.

Azura Benguerra e Azura Quilalea Private Island sono due esclusivi resort situati in un Parco Nazionale Marino in Mozambico e hanno lanciato un programma wellness, Sounds of Africa, basato su sessioni di African Drumming: una combinazione tribale di tamburi, meditazione, canto, esercizio fisico e massaggi che seguono le note, per aiutare gli ospiti a sintonizzarsi sul momento, senza distrazioni.



Quello dei tamburi, che riporta ad antiche pratiche di sciamanesimo, si ritrova anche in Eleven Life , proposta da Eleven Experience, specializzato in avventure estreme personalizzate e in team building, presso la Deplar Farm, ex fattoria trasformata in un boutique hotel nella penisola di Troll, nel nord dell’Islanda: nel programma anche The Viking Sauna, che unisce il suono di percussioni, tecniche di respirazione, immersioni calde e gelide per stimolare il sistema immunitario e l’abilità alla resistenza.

Eleven Experience lancia il primo programma di wellness a Deplar Farm sulla Troll Peninsula in Islanda, ispirato alla cultura locale, tra cui The Viking Sauna, con i suoni di tamburi

Un’altra opzione di benessere che coniuga musica, energia e tecniche terapeutiche è offerta nelle Rock Spa degli Hard Rock Hotels a Davos , in Svizzera, e a Playa d’en Bossa, a Ibiza. Qui la musica è la protagonista nelle sedute rigeneranti di Rock Om® yoga, disponibili con kit completo e in video attraverso il servizio in camera, o dal vivo, a tutto volume, guidate dall’esperta yogi Marti Nikko e dal marito, il produttore musicale Dj Drez. Allenamento “Zeppelin” a ritmo di Vinyasa o “Zenith”, basato sulla meditazione? Chi desidera, prosegue alla spa con il primo menu di trattamenti musicentrici al mondo. Tra questi, “Rythm & Motion”, massaggio in cui le vibrazioni dei bassi si propagano attraverso il lettino, mentre il battito degli alti arriva da un altoparlante posizionato sopra, che invia impulsi energizzanti e rinvigorenti, mentre le manualità del terapista scivolano danzando sul corpo in una performance di tecniche, pressioni e, ovviamente, ritmo.