Va dove ti porta lo yoga: i luoghi più belli nella natura dalle Alpi alla Sicilia

Iniziare la giornata con il saluto al sole respirando a pieni polmoni l'aria di montagna circondati dalla bellezza delle vette dolomitiche o affondando i piedi nudi nella sabbia mentre si contempla l'orizzonte infinito al di là del mare non è cosa da poco. Praticare yoga nella natura significa regalarsi un break dalla routine quotidiana per ritrovare sé stessi, riordinare i pensieri, connettere il corpo e la mente con tutto ciò che ci circonda e respirare, a fondo. E il 21 giugno si celebra in tutto il mondo questa disciplina che trova sempre più appassionati così come tantissimi luoghi in cui praticarla, dalle vette delle Alpi al mare della Sicilia.

Yoga tutta l’estate

In Valle d'Aosta fino alla fine di giugno sono proposti gli Yoga Mountain Days, una serie di appuntamenti all'insegna dello yoga, della meditazione e del benessere fisico e mentale. Tra Champoluc, La Salle, Morgex e Courmayeur, free class, sessioni di meditazioni, visite guidate, incontri culturali e musicali oltre a un concerto di Mantra animeranno i monti valdostani. La meditazione continua per tutta l'estate con le iniziative proposte da Vda Yoga: ai piedi del Monte Bianco, nei mesi di luglio e agosto sarà possibile partecipare a lezioni gratuite per adulti, classi dedicate ai bambini mentre sabato 4 settembre al Jardin de l'Ange di Courmayeur si potrà partecipare ad una giornata gratuita a tutto yoga, con free class di yoga e seminario (www.lovevda.it).

Yoga nel bosco

Ricaricare i punti di forza, abbracciare l'universo e seguire il proprio corpo. L'Hotel Lamm a Castelrotto (Bz) crede molto in questa filosofia e mette a disposizione dei propri ospiti valide insegnanti che, su richiesta e in piccoli gruppi, accompagnano chi lo desidera in un percorso di profonda consapevolezza di sé (www.lamm-hotel.it). Nella sala indoor, nella lounge con lettini e campane tibetane, o all'aperto per ritrovare la propria forza vitale respirando i profumi e gli odori del bosco, alla scoperta dei 4 elementi naturali o semplicemente abbracciando un albero (treehugging) o camminando a piedi nudi sull'erba (forest bathing).

Yoga in vetta con escursione panoramica

Gli ospiti dei Winklerhotels hanno il privilegio di praticare lo yoga in cima al Plan de Corones, a 2.275 metri di altitudine: in un luogo appartato, incredibilmente panoramico, lo yoga diventa un toccasana per corpo, mente e spirito. Si raggiunge la cima in cabinovia, e dopo una piacevole escursione panoramica (circa 40 minuti), si arriva al luogo designato per fare yoga (www.winklerhotels.com).

Yoga in vigna con degustazione

L'azienda Monte del Frà di Sommacampagna (Vr) propone Wine Yoga, esperienza di benessere, realizzata in collaborazione con la palestra scaligera Move It 360, che nasce dall'incontro di vino e yoga per chi è alla ricerca di un nuovo equilibrio. Una disciplina di cui Monte del Frà è ambasciatore in Italia dal 2019: i partecipanti saranno accolti nella tenuta per un'ora di relax al tramonto, che unisce i benefici rilassanti e destressanti dello yoga a quelli antiossidanti e antinfiammatori del vino rosso. La lezione si conclude con la degustazione di due vini della tenuta (www.montedelfra.it).