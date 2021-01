Va a rilento la riduzione delle aziende pubbliche Lo slogan del Governo Renzi “da 8000 a 1000” non sembra essersi concretizzato. Ma il numero è diminuito del 6,7% fra il 2017 e il 2018, diminuzione che prosegue ormai anno dopo anno dal 2015. Dal 2012 la riduzione è stata del 17,9% di Alfredo De Girolamo

Lo slogan del Governo Renzi "da 8000 a 1000" non sembra essersi concretizzato. Ma il numero è diminuito del 6,7% fra il 2017 e il 2018, diminuzione che prosegue ormai anno dopo anno dal 2015. Dal 2012 la riduzione è stata del 17,9%

Si riduce, lentamente, il numero delle aziende pubbliche in Italia. A 5 anni dall'entrata in vigore del “decreto Madia”, ISTAT fa il punto sullo stato degli enti partecipati o controllati da enti pubblici.

Lo slogan del Governo Renzi “da 8000 a 1000” non sembra essersi concretizzato. I soggetti a partecipazione pubblica sono ancora 8510. La buona notizia è che questo numero è diminuito del 6,7% fra il 2017 e il 2018, diminuzione che prosegue ormai anno dopo anno dal 2015. Dal 2012 la riduzione è stata del 17,9%.

L'altra buona notizia è che le aziende sopravvissute generano più occupazione di prima (+4.4% nell'ultimo anno analizzato) per un totale di quasi un milione di posti di lavoro. Oltre 600 imprese risultano non attive, indice di un importante tasso di cessazioni e liquidazioni, come previsto dalla norma.

Di queste 8500 “unità economiche” poco più di 6000 sono aziende vere e proprie operanti in settori industriali e nei servizi, quasi tutte società per azioni o a responsabilità limitata. Anche questo “sottoinsieme” di partecipate a natura industriale riduce il proprio numero (meno 3,6%) e aumenta gli occupati (+4,7%).

Aumentano quindi (+10%) le altre forme di entità a partecipazione pubblica (enti, fondazioni, associazioni, no-profit), fenomeno probabilmente incentivato dalla mancata applicazione a queste ultime delle restrizioni del decreto Madia. Sono circa 2500 aziende di varia natura ed operanti in vari settori (cultura, sport, promozione territoriale, welfare, sanità, ambiente) che rappresentano una vera e propria giungla la cui natura andrebbe compresa meglio. Si tratta di soggetti piccoli, con pochi addetti - in tutto 37.000, circa 15 unità in media per ciascun ente – e bilanci limitati.