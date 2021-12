Va a ruba l’anello Aether: cattura e trasforma la CO2

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama Direct Air Capture, e ha già appassionato Bill Gates ed Elon Musk: si tratta di una tecnologia che consente di catturare CO2 dall’atmosfera, per poi imprigionarla nel terreno o trasformarla in altri composti a base di carbonio, persino in biocarburanti. Con questo processo quasi alchemico negli Stati Uniti la start up Impossibile Diamonds, basata a New York, è riuscita a creare anche i primi diamanti, che dunque non hanno un impatto neutro sull’ambiente, ma addirittura negativo, poiché sottraggono biossido di carbonio.

La prima collezione del suo marchio, Aether, è stata lanciata nel dicembre 2020 ed è andata esaurita nel giro di pochi giorni. Oggi la seconda ha circa 3 milioni di dollari di pre-ordini. Il fondatore e ceo, l’ingegnere meccanico Ryan Shearman, ha messo a punto un processo che in tre settimane consente di creare diamanti di alta qualità (con garantito un minimo di grado H per il colore e di VS2 per la trasparenza, caratteristiche del 2% dei diamanti sul mercato), certificati dall’International Gemological Institute, usando solo energia rinnovabile. I diamanti di Aether nascono così: la CO2 è aspirata dall’atmosfera e catturata in filtri speciali, poi sintetizzata in un idrocarbone (composto di carbone e idrogeno) adatto a far sviluppare un diamante, che tramite il processo di deposizione chimica in fase di vapore (già usato per i diamanti sintetici) diventa ambiente perfetto per la crescita della gemma. Ogni carato così prodotto sottrae 20 tonnellate cubiche di anidride carbonica dall’atmosfera e compensa oltre un anno di emissioni di un cittadino americano. Per ogni carato di Aether, inoltre, si risparmiano 570 litri d’acqua e 65 kg di CO2 rispetto a un carato naturale, secondo le stime della Better Diamond Initiative.

Per ora Aether vende solo gioielli, e solo tramite il suo sito, ma in futuro si vorrebbero vendere anche pietre non montate, per contribuire ancor di più alla vera sostenibilità dell’industria.