Va in scena il primo campionato di rally con vetture elettriche

Una passione per il rally nata per caso da bambina. Un “colpo di fulmine” con una Toyota Corolla vista sfrecciare sotto casa ed ecco che oggi Christine Giampaoli Zonca è diventata una pilota vincente, attualmente impegnata nel campionato Extreme E, una competizione per fuoristrada elettrici con nove team formati da coppie miste. Un circuito di cui la maison orologiera Zenith è uno dei membri fondatori e official timekeeper (il 7-8 maggio si correrà in Sardegna la tappa italiana del campionato 2022) e dove ha incontrato la Zonca con la quale ha cominciato una collaborazione.

Da cosa nasce la tua passione per i motorsports? In realtà non lo so. Le macchine o le gare motoristiche non sono mai interessate a nessuno della mia famiglia. Quello che so bene è che ho sempre avuto dei poster di auto da corsa nella mia stanza. Poi mi sono innamorata di una Corolla da Rally passata sotto casa mia. E ho capito che guidare macchine sarebbe stata la mia vita.

Perché hai scelto il rally? Se non fosse passata quella macchina, chissà… fino a quel momento non sapevo neanche cosa fosse il rally o l'off-road.

Christine Giampaoli Zonca durante un rally.

Come si diventa rallisti? Non è per niente facile. Soprattutto se non si hanno delle basi solide come dei budget o una famiglia appassionata di motorsport. Bisogna lavorare molto ed essere creativi per trovare più opportunità possibili per correre.

Quali sono le differenze tra un mezzo da rally elettrico e uno a benzina? Il veicolo che guido ha 500 cavalli e 920 Nm di coppia motrice: è veramente incredibile da guidare. Bisogna adattarsi a non avere le marce, a non sentire il rumore, al peso diverso dell'auto e alla frenata che, quando schiacciamo il pedale, ricarica: un aspetto che porta la macchina elettrica a comportarsi diversamente rispetto a una a combustione. Alla fine penso che a tutti noi appassionati manchi la musica del motore…