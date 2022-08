Vacanza tra le stelle in Val D'Ega

In Val D'Ega l'osservazione delle stelle è un must. Grazie al primo Astrovillaggio d'Europa - composto dalle località di Collepietra, San Valentino in Campo, nel comune di Cornedo all’Isarco e Cardano - il cuore del Patrimonio dell'Umanità UNESCO è infatti al centro di un universo che ispira passeggiate notturne con osservazione delle stelle, attività entusiasmanti al Planetarium Alto Adige, laboratori per bambini e famiglie e passeggiate guidate sul “Sentiero dei Pianeti”, sotto uno dei cieli più belli d'Italia. Martedì 9 e giovedì 11 agosto si potrà scoprire, con la visita guidata, il cielo sopra l'Alto Adige e quali oggetti astronomici saranno visibili nel corso della nottata.

