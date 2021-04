Vacanze, affitti o acquisti online, come tutelarsi dagli imprevisti Covid

5' di lettura

Anche l’obbligo di vaccinarsi può essere contrattato e, in futuro, potrebbe arrivare a essere uno degli impegni che, in ambito civilistico, due privati sottoscrivono liberamente.

Per fare un esempio concreto: l’azienda che voglia restare Covid free potrebbe inserire nei contratti con i fornitori una clausola che imponga al personale del fornitore, destinato a entrare nei locali, di essere già vaccinato. «È un requisito che non sembra implicare criteri di selezione discriminatori ed è finalizzato alla salvaguardia della salute del committente/cliente e dei suoi dipendenti e collaboratori» spiegano dallo studio legale Portolano Cavallo, che ha elaborato le schede a fianco con alcuni esempi

Loading...

Il tema dei vaccini sta emergendo come uno dei punti caldi degli accordi che aziende, consumatori e fornitori stringeranno in futuro. Dopo la prima emergenza in cui tutti, assistiti dai legali, si sono precipitati a rileggere gli impegni assunti (per affitti, trasporti, viaggi o vendite) per capire come adattarli alle restrizioni e ai problemi creati dalla pandemia, ora si apre una stagione del tutto nuova: sia per i contratti B2B, che legano le aziende ai propri fornitori di prodotti o servizi, sia per quelli B2C, tra aziende e consumatori.

L’obiettivo stavolta è non farsi più cogliere impreparati persino da eventi imprevedibili, come una pandemia. E in questo senso il Covid ha già insegnato che per sentirsi tutelati non basta inserire un riferimento generico alla “forza maggiore” e alla “eccessiva onerosità sopravvenuta”, i due pilastri giuridici su cui ci si è basati finora per rivedere gli accordi. Occorre invece, prima di “firmare”, immaginarsi qualsiasi evenienza e provare a dettagliarla: dalle chiusure dei locali, ai ritardi delle merci, fino al venir meno di personale perché trovato positivo al tampone, tra gli altri. Con l’obiettivo - per tutti - di evitare lunghe e costose battaglie in tribunale. Un po’ come si fa con gli accordi pre-matrimoniali:

«Chi sottoscrive oggi deve pensare al futuro - sottolinea Martina Lucenti, partner di Portolano Cavallo - prefigurarsi cosa può succedere se le misure restrittive si allentano o si inaspriscono e convenire in anticipo forme e modalità di rinegoziazione degli accordi. In fase preventiva tra l’altro è più facile mettersi d’accordo anche su riduzioni di prezzo».