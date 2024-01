Vacanze all’estero che passione

Anche per il portale PiratinViaggio, nel 2024 i viaggi resteranno una priorità per gli italiani e una voce a cui destinare una quota rilevante del proprio budget di spesa, nonostante il rialzo generalizzato dei prezzi e la difficile situazione internazionale. Se nel 2022 le preferenze degli utenti della piattaforma si erano equamente divise fra destinazioni estere e località italiane, il prossimo anno a primeggiare saranno le mete straniere, con il 38% dei viaggiatori che sceglierà l’Europa e il 29% una vacanza fuori dal Vecchio Continente. I fautori di questa voglia di viaggiare lontano sono soprattutto Gen Z e Millennial ma anche le destinazioni a medio raggio saranno particolarmente gettonate, a cominciare dalle Isole Canarie (al momento in testa alle preferenze) per proseguire con Madeira, Capo Verde, Islanda e Marocco. Destinazione a parte, una priorità che accomunerà molti viaggiatori nel 2024 sarà quella di vivere, durante le proprie vacanze, esperienze particolari e fuori dall’ordinario.

5/8 7/8 Menu