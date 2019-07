Vacanze in auto con i bimbi: 10 consigli e accessori indispensabili di Simonluca Pini

Migliaia di famiglie si metteranno in auto piene di bagagli. Come fare quindi per viaggiare in tutta sicurezza con dei bimbi a bordo? Oltre a consigli su come caricare l'auto, troverete utili accessori per rendere il viaggio più confortevole per i vostri figli