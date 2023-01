Vacanze al caldo

Niente piste da sci o ciaspolate immersi nei boschi, niente città d'arte o borghi storici all'insegna dell'enogastronomia locale. Dopo il pieno delle vacanze natalizie, chi ha la possibilità di partire per una breve vacanza può guardare anche a mete alternative. Puntando a climi miti per un bagno in mare fuori stagione senza farsi ammaliare dal richiamo (costoso) di qualche atollo maldiviano o della Polinesia. Ecco dieci mete prendendo spunto anche dalle proposte suggerite dalla piattaforma per il noleggio di imbarcazioni Boataround e quelle di PitchUp, portale di instant booking specializzato nei viaggi outdoor.

2/11 Menu