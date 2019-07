Vacanze, cinque hotel campioni di sostenibilità (e di lusso)

Aristi Mountain Resort & Villas (camere da 175 euro a notte) sugli altopiani della regione di Zagori, in Grecia, è stato premiato come World Leading Eco Lodge 2018 ai World Travel Awards, gli Oscar del turismo internazionale. L'impatto visivo, e ambientale della struttura è quasi zero: piccoli edifici in ardesia locale e legno ospitano le suite, le ville indipendenti e le aree comuni, fra cui l'unica spa della regione, con piscina riscaldata affacciata sulle montagne e il ristorante, che serve piatti a base di prodotti coltivati nel giardino del resort e in serra. Le pompe di calore per il riscaldamento, le luci led, un sistema di filtraggio delle acque reflue, il taglio della plastica monouso, corsi sulla sostenibilità per tutto lo staff e una gestione degli acquisti il più possibile senza packaging contribuiscono a ridurre l'impronta ambientale di ogni ospite.



Finch Bay, alle Galapagos (camere da 420 dollari a notte) è vincitore della categoria World's Leading Green Hotel (2017 e 2018) dei World Travel Awards. Il lodge, che conta solo 27 fra camere e suite, autoproduce l'energia necessaria con i pannelli solari e contribuisce alla salvaguardia e alla riforestazione delle specie vegetali endemiche. Ma è anche un hotspot di collaborazione ambientale che ospita incontri tra organizzazioni come la Charles Darwin Research Station e il Galapagos National Park Service. Iguane marine, pinguini, tartarughe giganti sono a un passo dalla spiaggia privata. In più, lo yacht della struttura è sia a disposizione degli ospiti, sia degli studenti locali, coinvolti in progetti educativi e di conservazione del territorio.



Vacala Bay Resort nell'isola di Taveuni, alle Fiji, è stata inclusa nelle migliori Luxury eco/green hotel-villa al mondo ai Luxury Hotel Awards 2018. È una grande villa privata, distribuita su tre edifici affacciati sullo stretto di Somosono, collegati da un portico e da un'infinity pool, interamente alimentata a energia solare. Un intelligente sistema di ricircolo d'aria rende inutile un impianto di condizionamento e tutti i materiali sono esclusivamente locali: dalle pietre di fiume usate per realizzare i pavimenti alla sabbia usata per muri e controsoffitti. Non ci sono menu fissi o buffet, gli chef organizzano i pasti in base ai gusti e agli orari degli ospiti, così lo spreco di cibo è ridotto al minimo. Per chi volesse, il resort organizza una vacanza terra-acqua: 5 giorni nella eco-villa, cinque in giro fra le isole sul 45' Looping (pacchetto da 15mila dollari, per due persone).



Infine, la Sardegna. Il resort Valle dell'Erica (da 660 euro con formula mezza pensione), affacciato sul parco marino Bocche di Bonifacio dell'Arcipelago di La Maddalena e della Corsica, è stato premiato come migliore green resort d'Europa ai Word Travel Awards 2019. Immerso in quasi trenta ettari di parco e affacciato su una spiaggia di sabbia bianca, il resort utilizza solo energia da fonti rinnovabili e veicoli elettrici. Il centro benessere e le stanze sono forniti di prodotti cosmetici ecobio, così come tutti i detergenti utilizzati per la pulizia. Gli arredi, come il cibo e le materie prime, sono il più possibile a chilometro zero. In più, il Valle dell'Erica è corporate golden donor, a sostegno del FAI, nella tutela del patrimonio culturale e naturalistico italiano e partner di Spazzatura Kilometrica, campionato studentesco italiano di raccolta di rifiuti abbandonati.