Vacanze estive 2023, ecco le 5 isole italiane meno conosciute

Le vacanze estive si avvicinano e magari ancora non si è deciso dove andare. Tra caro-prezzi, caro carburante, l'inflazione che rallenta ma non troppo, rischi geopolitici in giro per il mondo, forse potrebbe essere una soluzione rimanere in Italia. E, perché no, andare nelle tantissime isole (più o meno raggiungibili) del nostro Bel Paese. Perdersi, per esempio, nella misteriosa Santo Stefano (Puglia), esplorare Gorgona (di fronte Livorno), visitare Sant'Erasmo (laguna Veneta), seguire i percorsi di Monte Isola sul Lago d'Orta (Lombardia). Insomma, le occasioni di riscoprire le isole italiane non mancano.

