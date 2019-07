Vacanze con i bimbi / Come caricare i bagagli in auto

La prima operazione da compiere prima di partire per un lungo viaggio è caricare i bagagli correttamente. Può sembrare un'azione banale ma in realtà è fondamentale per la sicurezza. Infatti molto spesso si vedono lungo le strade auto sovraccariche, con bagagli posizionati in luoghi estremamente pericolosi. Da evitare assolutamente bagagli o oggetti sulla cappelliera; in caso di frenata intensa diventerebbero veri e propri proiettili. Per un viaggio in assoluta sicurezza i bagagli dovrebbero stare esclusivamente nel baule. Per aumentare lo spazio a disposizione si può pensare di montare un portapacchi e un box da tetto.