Vacanze con i bimbi / Fermarsi ogni 2 ore

L'indicazione sembra banale invece se è fondamentale per un confortevole viaggio con dei bambini a bordo. Come consigliato dalle associazioni dei medici, i piccoli viaggiatori non devono stare all'interno dell'ovetto per un periodo superiore alle due ore. Diverse aree di sosta sono attrezzate con zone dedicate ai bambini o in alternativa si può fare una veloce sosta fuori dal casello.