Vacanze con i bimbi / L'importanza del seggiolino

Viaggiare in auto con bambini richiede sempre la presenza di un seggiolino omologato e specifico in base alle caratteristiche dei trasportati. Anche se la vettura è carica di bagagli o al contrario bisogna percorrere pochi chilometri per raggiungere la spiaggia, vostro figlio dovrà sempre essere correttamente assicurato al seggiolino. Per la nostra prova abbiamo scelto il modello GB Vaya i-Size, adatto dalla nascita fino ai 4 anni. Dotato di sensore SensorSafe, con sistema antiabbandono e sensore per valutare la temperatura all'interno dell'auto, gira di 90° gradi rendendo così più facili le operazioni di carico e scarico. Nella foto le cinturine sono volutamente lasche per evidenziare come non devono essere posizionate; dopo averle chiuse bisogna tirarle per renderle il più possibili aderenti al corpo del bambino.