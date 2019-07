Vacanze con i bimbi / Passeggino compatto

Uno degli oggetti più ingombranti in auto, quando si viaggia con figli piccoli, è il passeggino. Molto spesso gran parte del baule è occupato da strutture extralarge, a causa delle quali ci si ritrova a viaggiare con i bagagli all'interno dell'abitacolo. Una soluzione a questo problema è l'acquisto di un passeggino compatto, come nel caso del modello prodotto da GB. Come evidenziato nella foto, il Pockit si può chiudere fino a farlo stare tra il sedile e il seggiolino. Le dimensioni ridotte lo rendono perfetto anche per i viaggi in aereo, dato che può essere caricato direttamente come bagaglio a mano all'interno della cappelliera non dovendolo così lasciare fuori dall'aereo. Promossa anche la stabilità e la maneggevolezza, per un essere un passeggino compatto, grazie alle otto ruote.