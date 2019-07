Vacanze con i bimbi / Scalda biberon da auto

Scaldare il latte durante il viaggio può diventare un'operazione fondamentale come fare il pieno di benzina. Ogni genitore ha infatti “l'incubo” di ritrovarsi con un neonato affamato in auto e non avere la possibilità di scaldargli il latte. Una soluzione pratica ed economica è uno scalda biberon da collegare alla presa accendisigari o Usb dell'auto. In pochi minuti l'alimento preferito di vostro figlio sarà alla corretta temperatura e addio pianti disperati.