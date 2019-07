Vacanze con i bimbi / Tendine parasole

In estate le temperature all'interno dell'abitacolo possono superare i 50 gradi. Buona norma è riparare il parabrezza quando si lascia l'auto parcheggiata ma soprattutto schermare i vetri posteriori. Sul mercato esistono una lunga serie di tendine parasole, dalle più simpatiche per intrattenere i bambini fino a modelli in grado di coprire completamente il vetro.