Vacanze invernali gourmet per il 90% dei turisti: crescono visite a caseifici e cantine

Il binomio tra enogastronomia e turismo è un legame sempre più forte anche durante le vacanze invernali. Nella scelta della destinazione sciistica, infatti, oltre all’offerta di piste è sempre più importante anche quella legata alla gastronomia, alla ristorazione, al vino e alla possibilità di fare esperienze che svelino il legame tra cibo, territorio e tradizioni locali.

Secondo un’anticipazione dell’edizione 2023 del Rapporto sul turismo enogastronomico di Roberta Garibaldi (sarà presentato a maggio) il 90% degli italiani ha infatti intenzione di arricchire il soggiorno in montagna con degustazioni enogastronomiche.

Più nel dettaglio, secondo le risposte di un campione rappresentativo della popolazione, il 68% vuole provare in un ristorante locale i piatti tipici del luogo prescelto e più di un intervistato su quattro prevede la visita a un ristorante o un bar storico durante la permanenza in montagna. Il fine dining tra i monti tenta soprattutto la parte maschile e ancor più la fascia di età 18-24 anni, dove si supera il 27%.

«Se la cucina tipica di montagna resta il punto di riferimento per la maggioranza degli intervistati – si legge nel Rapporto – va segnalato come il turista enogastronomico contemporaneo sia sempre più aperto a nuove esperienze. Al di là della ristorazione, una vacanza in montagna offre la possibilità di visitare tanti luoghi di produzione del cibo e questo aspetto sta diventando particolarmente interessante per una piena immersione nel mood territoriale».

Due turisti su tre manifestano la volontà di approfondire questa conoscenza soprattutto attraverso la visita a un’azienda agricola (24%), caseifici e cantine in testa. Il 57% degli intervistati punta a partecipare a un evento legato all’enogastronomia, meglio se focalizzato sul cibo e a seguire sul vino e sulla birra.Tra la popolazione maschile viene segnalata la predisposizione a organizzare visite nei birrifici artigianali, mentre in quella femminile la predilezione è per il cioccolato.