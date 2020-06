Vacanze in Italia… in movimento

1' di lettura

Partire. Seguire sulla cartina un percorso, segnarlo, immaginare i paesaggi, le strade, i volti che si potranno incontrare, sognare i silenzi lungo il viaggio. E poi via, passo dopo passo o pedalata dopo pedalata. Per tutti coloro che non riescono a pensare ad una vacanza senza muoversi, esplorare, viaggiare al ritmo consentito dalle proprie gambe, sia a piedi che in bici, a fare le vacanze in Italia, Il Sole 24 Ore dedica due volumi: “Cammina Italia”, realizzato dall'associazione La Compagnia dei Cammini, in edicola con il quotidiano dal 30 giugno per un mese, e “Pedala Italia”, in edicola dal 7 luglio per un mese.

Due proposte che consentono di riscoprire, in modo sostenibile e rispettoso della natura, le bellezze del nostro paese, contribuendo anche al sostegno di un settore chiave per l'Italia come quello del turismo.“Cammina Italia” offre 20 itinerari, uno per regione, proposti da alcuni tra i massimi esperti in materia: cammini alla portata di tutti, che possono essere intrapresi da soli, in famiglia o in piccoli gruppi. Quasi tutti alla portata di famiglie con bambini, ovviamente allenati e che abbiano possibilmente almeno 10 anni. Anche “Pedala Italia” propone 20 itinerari a carattere interregionale con indicazioni pratiche, foto e cartine, affrontabili con viaggi che vanno dai 3 ai 15 giorni. Percorsi alla portata di tutti, dagli esperti cicloviaggiatori alle famiglie alle prime armi. Entrambi i volumi saranno disponibili in edicola a € 11,90 oltre al prezzo del quotidiano e potranno anche essere prenotati online ed acquistati grazie al servizio Prima Edicola su www.primaedicola.it e sui canali e-commerce del Sole 24 Ore.