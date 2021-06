Vacanze con l’auto elettrica? Perché no! Ecco le capacità di traino delle elettriche attualmente sul mercato

Le auto elettriche sempre più attrezzate per il traino. Se fino ad ora le vetture alimentata a batteria non erano considerate ideali per il traino, sulla base forse di un'autonomia limitata che rendevano quasi inutile affrontare un lungo viaggio con un ulteriore peso da sobbarcarsi. I miglioramenti, però nella tecnologia della batteria e del motore, fanno si che adesso l'aggiunta di un gancio di traino non è più un vero problema. Ecco le capacità di traino dei principali modelli elettrici attualmente in vendita in Italia.

2/29 Menu