Vacanze Lucane

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Si respira magia grazie all'habitat rupestre ma non siamo in Cappadocia, si può ammirare il mare ai piedi di una colossale statua del Cristo Redentore ma non siamo in Brasile. Si torna indietro nel tempo osservando le Tavole Palatine a Metaponto dove visse Pitagora pur non essendo in Grecia. Non mancano rare specie botaniche come i pini loricati ma non siamo in Giappone. Ci sono i castelli federiciani circondati da una natura fiabesca ma non siamo in Scozia, montagne rocciose e canyon ma non siamo in America. Ma soprattutto è unico il meraviglioso intreccio di bellezza, arte, architettura dove l'arcaico si mescola al moderno e l'essenziale allo sfarzo architettonico, della sua Matera, città dei Sassi, patrimonio Unesco dal 1993. La Basilicata è una perla verde tra Jonio e Tirreno e in tutte le stagioni ma ancor più in estate, con i suoi grandi attrattori e il ricco cartellone di eventi e spettacoli tra arte, musica, cinema e buon cibo, è tutta da scoprire e riscoprire.





Adrenalina pura tra ponti tibetani, parchi avventura, giostre d'alta quota e “voli”

Un'avventura mozzafiato è possibile viverla a Castelsaraceno, attraversando il “Ponte tra i due parchi “- 589 metri di lunghezza a 80 metri di altezza- a metà tra il Parco Nazionale del Pollino e quello dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese o a Sasso di Castalda, dove iI “Ponte alla Luna” si sviluppa sulle sponde del “Fosso Arenazzo” che si apre proprio ai piedi del suggestivo centro storico. Da soli o in coppiapoi ci si può lanciare in un'avventura da brivido con “Il Volo dell'Angelo” alla scoperta di due tra i borghi più belli d'Italia, Castelmezzano e Pietrapertosa, percorrendo lungo due cavi d'acciaio, imbracati in tutta sicurezza, millequattrocento metri a una velocità che supera i cento chilometri all'ora. A 1030 m di altitudine si apre un mondo di divertimento con vista sulla costa Tirrenica. E' il “Parco delle Stelle” con aree per i più piccoli, la Slittovia Via Lattea e un'enorme altalena a otto posti con braccio rotante a 360 gradi, il Big Bang. A San Costantino Albanese è possibile vivere in quattro persone un’ emozionante asperienza attraverso il “Volo dell'Aquila”: il cavo dell'impianto trasporta “l'Aquila” fino alla vetta della stazione a monte da dove comincia la caduta verso valle, il vero e proprio volo.



A riveder le stelle

Gli appassionati di astronomia resteranno affascinati dall'osservazione delle stelle al Planetario ad Anzi oppure all'Osservatorio di Castelgrande, al centro di Geodesia spaziale di Matera o visitando gli Orologi astronomici di Murgia Timone e di Petre de la Mola. E perché non regalarsi un'esperienza insolita e affascinante sotto la volta celeste? Si può pernottare guardando il cielo nel “bubbleglamping” a Satriano di Lucania oppure in una stanza senza tetto al The OrangeryLuxuryRetreat nella Rabatana di Tursi.





Gli itinerari di arte e cultura tra Sassi, borghi e mare

La Basilicata custodisce tanti borghi attraversati dalla storia e custodi di tesori artistici. Non solo: gli amanti della letteratura potranno scegliere di visitare uno dei sette parchi letterari disseminati nella regione. Al poeta di Tursi, Albino Pierro, cantore di jaramme, i burroni che circondano il quartiere Rabatana, è dedicato il Museo della Poesia Pierriana nella sua casa natale. Il borgo medioevale di Valsinni è invece il punto di partenza per un itinerario dedicato alla poetessa Isabella Morra, scrittrice vissuta nel XVI secolo, che morì a soli 25 anni imprigionata dai fratelli contrari alla sua relazione con un aristocratico spagnolo. Per ricordarla, ogni estate nel parco a lei dedicato va in scena lo spettacolo “L'estate d'Isabella”.Itinerante tra i vicoli del borgo è anche “Sogno di una notte a… quel paese”, dove, per quel paese, s'intende Colobraro, funestato da una fama sventurata. Che sia la verità o una semplice suggestione, oggi si usa l'arma dell'ironia per combattere la sfortuna con spettacoli teatrali che coinvolgono gli abitanti. Tra i luoghi simbolo della cultura e della letteratura in Basilicata poi non si può non nominare Aliano, dove lo scrittore Carlo Levi, autore del celebre Cristo di è fermato a Eboli, fu confinatodurante il Fascismo e dove scelse di essere sepolto. Qui nel 1998 è stato creato il Parco letterario a lui dedicato. Sempre nel Materano, a Tricarico, si trova il Parco dedicato al poeta contadino Rocco Scotellato, mentre nel Potentino, a Melfi, il protagonista del parco letterario locale è l'imperatore Federico II di Svevia, che scelse il borgo come residenza estiva. E anche la stessa Matera, ormai icona celebre in tutto il mondo anche grazie ai film di successo che sono stati girati nella città dei Sassi e dintorni, può essere vissuta come una destinazione sfaccettata e visitata seguendo di volta in volta una passione diversa. C'è una Matera archeologica e una naturalistica, e poi la città rupestre e quella da ripercorrere in un tour fotografico, senza dimenticare il trekking nel parco della Murgia materana e numerose mostre e concerti (date e info su www.basilicataturistica.it).





L'antichità classica è invece regina a Metaponto. La sua eredità antica si svela con le Tavole Palatine, testimonianze della Magna Grecia. Vale la pena organizzare una visita alla scoperta del parco archeologico, dove ammirare i resti dei templi di Apollo Licio, Hera, Afrodite e Atena e da non perdere è il Metaponto Beach festival (17-18 agosto 2023). Relax nel verde è assicurato poi al Metaponto Beach Club, un'area di 80 ettari immersa negli agrumeti della campagna metapontina con 18 buche. Infine anche la settimana arte trova qui spazio con due appuntamenti estivi: Il Lucania Film Festival (7-13 agosto a Pisticci) e il Tour Cinemadamare (13-19 agosto a Novasiri). Sul versante ionico il cinema trova espressione invece con Marateale, dal 25 al 29 luglio all'Hotel Santa Venere di Maratea. Da vivere in estate, certo, tra spiagge, calette e porticcioli, ma non solo. Tra il litorale di Maratea e quello ionico, il coast to coast saprà sorprendere, grazie alla ricchezza diattività. Regate in barca a vela, escursioni in gozzo e in catamarano, uscite in canoa o kayak sapranno far assaporare libertà e salsedine. Dopo una giornata di sole, poi, il ‘salottino turistico' del porto di Maratea accoglie i suoi visitatori tra locali e ristoranti, come anche piazza Buraglia nel borgo, spesso paragonata alla piazzetta di Capri. Affascinanti sono infine le ghost town, Craco dove ha sede il Parco museale Scenografico visitabile fino al prossimo 31 ottobre e Campomaggiore Vecchio, “La città dell'Utopia” distrutta da una frana nel 1885 dove, attraverso un percorso audiovisivo guidato, i turisti sono accolti come in una fiaba tutti i sabati, domenica e festivi.





Andar per sagre

Tanti sono gli appuntamenti golosi che caratterizzano un ricco calendario: 28-29 luglio Sagra della podolica a Pescopagano; 9-11 agosto: U Strittul ru Zafaran – Il vicolo del Peperone – Senise;9-10 Sagra del canestrato di Moliterno; 10-11 agosto: Lucanica Festival Porklandia – Picerno; Tipica - Percorso Enogastronomico- Vietri di Potenza; 12 agosto-14 agosto - Le Cantine Aperte 2023 -Sant’Angelo le Fratte; ;18-19-20 agosto- Sagra del baccalà ad Avigliano; 30 agosto-1 settembre: Sagra del Pecorino di Filiano e prodotti lattiero caseari - Filiano ;19-20 ottobre: Sagra della ’Varola’ – Melfi. Solo per citarne alcuni legati a prodotti a marchio.





Il Vulture dello stupor mundi

Storie ancestrali, spiritualità e culture si intrecciano nel Vulture. Qui si possono ammirare i castelli che raccontano la gloria di Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi, ma anche scoprire la cultura arbëreshë a Barile (e in altri comuni dell'area del Pollino) che riporta ai primi insediamenti albanesi del XV secolo.

Melfi, antica capitale del ducato di Puglia, regala suggestioni della sua eredità normanna e la maestosità bizantina della Cattedrale stupirà con i soffitti a cassettoni in oro zecchino e le decorazioni barocche. Il borgo di Venosa, un tempo attraversato dall'Antica Via Appia candidata a Patrimonio Unesco, ospiterà nel Castello Pirro del Balzo, nei giorni 25 e 26 Luglio, un'iniziativa a cura della Casa editrice Panini che ambienterà una storia del fumetto “Topolino” proprio nella città di Orazio e organizza un laboratorio dedicato ai bambini. Imperdibile per chi vuole ascoltare buona musica il Vulcanica Live Festival presso i Laghi di Monticchio 5-6 agosto.