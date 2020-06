Vacanze post Covid: in camper l’estate dura fino a ottobre Record di prenotazioni per le piattaforme di case viaggianti che assicurano che i rigidi protocolli di sanificazione, per tutti i mezzi in affitto, sono rispettati. Ci si muoverà meno, ma più spesso, non solo ad agosto e alla scoperta delle bellezze del nostro Paese: laghi e Dolomiti in testa di Luisanna Benfatto

Famiglia in camper (Photo by PAUL FAITH / AFP)

Foto dall’album delle scorse estati. Tutti sul camper di famiglia, per almeno tre settimane di vacanze, lungo itinerari che comprendevano tappe in diversi Paesi, e tanti luoghi da scoprire.

Il trend quest’anno è completamente diverso: il mezzo si affitta e prenota via app, scegliendo quello che è compatibile con le proprie esigenze per un viaggio che dura lo spazio di un week end o poco più. Lo testimoniano i dati raccolti da Yescapa, piattaforma di camper sharing leader in Europa con oltre 7800 veicoli disponibili, camper mansardati, semintegrali, motorhome e van camperizzati e 400.000 utenti provenienti da 74 Paesi. “Dopo due mesi di fermo totale e con forti timori per la ripartenza -racconta il country manager Dario Femiani- nelle prime due settimane di giugno abbiamo infranto il record di prenotazioni in Europa che sono 6.000 e rappresentano il 120% in più rispetto allo stesso periodo nel 2019. In Italia su 1.000 richieste, sono state 400 le prenotazioni confermate e il traffico degli utenti è quadruplicato dall'inizio della riapertura dei confini, registrando + 150% di visite rispetto allo stesso periodo nel 2019 con un massimo raggiunto il 31 maggio di 10mila visite al sito italiano, quando la media è di 7000 al mese”. Segno questo che passata la paura del contagio, la voglia di viaggiare non è venuta meno.

Quello che cambia è appunto sia il profilo di chi sceglie il viaggio on the road, sia il tempo da dedicare a questo tipo di vacanza. Secondo Femiani la pandemia, spinge sempre più italiani a scegliere un viaggio itinerante ma, con meno ferie a disposizione o meno risorse, si è notato una forte riduzione dei giorni di affitto: “Ora l’orientamento è per la formula week end lungo dal giovedì al lunedì al massimo. Questo tipo di viaggiatori, perlopiù coppie 25-30 enni o gruppi di amici, stanno prenotando però più volte fino a settembre. Le famiglie, le coppie con figli, prenotano per periodi più lunghi dai 10 giorni alle 2 settimane”.

Sono rimaste pressochè invariate invece le tariffe: il prezzo per un mezzo per 4 persone varia dai 900 ai 1000 euro alla settimana. “Alcuni proprietari volevano applicare una tassa covid per la sanificazione ma li abbiamo scoraggiati. Quello che invece offriamo sono sconti con imprese che prestano questo servizio, e un rigido protocollo per rendere sicuro l’affitto che comprende l’igienizzazione dei veicoli prima e dopo ogni prenotazione, distanziate 24 ore una dall’altra, e l’obbligo di fornire a chi affitta il mezzo un kit di prodotti di disinfettazione utilizzabili durante il viaggio” aggiunge il country manager. E se nel 2020 mancano le richieste di stranieri che vogliono passare le ferie in Italia (nel 2019 erano il 46%), aumentano le prenotazioni per i viaggi di prossimità o comunque in territorio italiano: i laghi, le Dolomiti e le isole, Sardegna e Sicilia.

Nel futuro della piattaforma, oltre al rafforzamento del team, racconta il manager, (ora sono 50 ma per far fronte al boom di richieste saranno 65 a breve) il progetto di sviluppare un marketplace per vendere i camper usati e una mappa con gli itinerari in tutta Europa suggeriti sia dagli enti locali, sia dai viaggiatori.