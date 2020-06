Vacanze post-Covid. Ecco le mete per le quali arrivano le prenotazioni

Dopo l’allentamento dei controlli Sardegna e Sicilia le mete più richieste

«Dalle ultime due settimane - spiegano da Astoi Confindustria viaggi, che rappresenta il 90% del mercato del tour operating in Italia - abbiamo iniziato a registrare richieste sia per la montagna che per le località di mare. Le mete al momento più attenzionate dagli italiani sono Calabria, Puglia, Toscana e Campania – soprattutto Costiera Amalfitana - poi le isole, quindi Sardegna e Sicilia “on top”, soprattutto dopo lo sblocco di fatto delle possibili misure legate ai controlli sanitari in ingresso».

La vacanza in montagna sarà in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta

Quanto invece alle località di montagna, «la domanda si sta orientando soprattutto su Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta - con una preferenza per Cortina, Madonna di Campiglio, Courmayeur, Cervinia e Corvara - e sta prediligendo soprattutto le strutture a media altura, per poter godere appieno delle passeggiate nel verde».

All’estero interesse per Grecia, Egitto e Spagna

Per quanto riguarda l’estero, nella speranza che il pressing politico e diplomatico di queste ore sui governi che hanno chiuso le frontiere a chi proviene dall’Italia possa avere l’effetto di allentare la stretta, «i Paesi verso i quali si sta registrando interesse e che sono da sempre mete fondamentali per il turismo outgoing - osservano ancora da Astoi Confindustria viaggi - sono la Grecia, l’Egitto e la Spagna».

Brevi e sui monti, le vacanze dell'estate del Covid

Per capire chi farà le vacanze quest’anno, un identikit del turismo nell’estate della fase due - quella della coesistenza con il Covid-19, nell’attesa di un vaccino - viene tracciato da un’indagine Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Emerge lo scenario di vacanze “micro” con una decisa propensione verso la montagna, il mare e i “luoghi aperti” e meno voglia di città d’arte. È in salita rispetto ad aprile (dal 19% al 48%) la quota di italiani che pensa di fare le valigie nei mesi tra giugno e agosto. L’anno scorso, nello stesso periodo erano il 70%. I viaggi saranno brevi, anzi brevissimi, massimo tre giorni. E un italiano su cinque pensa che non farà vacanze quest’anno. Sale anche la scelta della destinazione mare per il 49% di chi farà vacanza - siamo ancora sotto il 61% del 2019 - mentre “prende quota” l’attrattività delle mete montane, probabilmente percepite come spazi aperti e quindi più sicuri: il 23% contro il 18% di maggio 2019. Effetto contrario per le città d’arte, stabili da aprile al 17% delle preferenze degli intervistati e 9 punti sotto la rilevazione di maggio dello scorso anno. Solo il 15% degli intervistati visiterà musei, monumenti e mostre in vacanza, contro il 37% dello scorso anno. Meno turisti nelle città portano effetti negativi a catena su tutto l’indotto. Una fotografia che conferma come i prossimi mesi per il turismo italiano saranno ancora all’insegna delle difficoltà.