Ecco come cambiano le visite al Colosseo, il monumento più famoso al mondo Fori Imperiali integrati nel biglietto. Il Colosseo è stato eletto da Tripadvisor come il monumento più popolare del mondo

2' di lettura

Dal 1° gennaio 2020 arriva un nuovo sistema di ticketing nel Parco archeologico del Colosseo che integra i Fori Imperiali all’interno di tutte le proprie tipologie di biglietto e di visita con il rinnovo dell'accordo tra Roma Capitale, sovrintendenza Capitolina e ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo.

Il Colosseo è il monumento più popolare del mondo

Una classifica di Tripadvisor ha eletto il Colosseo come il monumento più popolare del mondo. L’Anfiteatro Flavio, con oltre 60 milioni di visitatori negli ultimi 10 anni, è il quarto sito culturale più visitato al mondo, superato soltanto dal Louvre, dalla Grande Muraglia Cinese e dal Museo nazionale di Pechino. Nel 2018 è stato visitato 7.6 milioni di turisti, con un aumento del 9,3% negli ultimi due anni.

Il Forum pass super

Nasce il Forum pass super, valido un giorno, che consente con un biglietto unico da 16 euro la visita al circuito Foro Romano, Palatino, Fori Imperiali, incluse le mostre in corso, e ai siti speciali super (Museo Palatino, Criptoportico neroniano, Aula Isiaca/Loggia Mattei, Casa di

Augusto, Casa di Livia, Domus Transitoria, Tempio di Romolo,

Rampa imperiale e Santa Maria Antiqua con l'Oratorio dei

Quaranta Martiri).

Il Full Experience valido due giorni consecutivi

Sempre dal 1° gennaio 2020 arriva il Full Experience, un biglietto da 22 euro, valido due giorni consecutivi, che consente l’accesso a Foro Romano, Fori Imperiali, Palatino, Siti Super, Colosseo compresi Arena o Sotterranei. È valido due giorni consecutivi, permette un solo accesso al Colosseo e un solo accesso all’area archeologica dei Fori e del Palatino, incluse le mostre in corso.

In arrivo un percorso speciale legato alle origini di Roma

Nel corso dei primi mesi del 2020, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, la “passeggiata” sarà ulteriormente arricchita da un percorso speciale legato alle origini di Roma. Parco archeologico del Colosseo e Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma lavoreranno insieme, in collaborazione con Electa, per riscoprire e restituire alla pubblica fruizione un’importante porzione del cuore di Roma antica, nell'area monumentale e urbana che va dal Foro Boario alle pendici meridionali del Palatino, con la possibilità di riaprire all’interno del Parco un accesso esistente che congiunge le pendici del Colle con via dei Cerchi e il Circo Massimo.