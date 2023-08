I prezzi delle vacanze in Italia scendono a settembre: ecco quanto si risparmia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sull'estate 2023 pesano il carovita e l'inflazione, gli aumenti dei mutui e i rincari di hotel, ristoranti e altri servizi usati dai vacanzieri. Agosto è tradizionalmente mese di alta stagione, con picco nel periodo di Ferragosto. Ma sbaglia chi pensa che scavallata la settimana a ridosso del 15 agosto si possa godere di sostanziali risparmi

Dopo Ferragosto no riduzioni significative dei prezzi

«Per il mese di agosto non sono previste riduzioni delle tariffe, anche perché sempre più italiani trascorrono le vacanze dopo ferragosto. Il vero calo (e quindi il risparmio per i vacanzieri) è previsto per settembre, quando le tariffe di alberghi, biglietti aerei, per località turistiche, traghetti, e servizi vari) si abbattono significativamente rispetto a quelle di agosto» spiegano da Assoutenti. Risparmi che numeri alla mano, utilizzando i motori di ricerca Booking e Skyskanner vanno dal 35 al 60%

Loading...

A San Vito Lo Capo a settembre risparmi fino al 60%

Vediamo qualche esempio. Assoutenti paragona una settimana di vacanza di una famiglia di 4 persone nel periodo 12-19 agosto e 9-16 settembre, considerando volo e alloggio in una struttura ricettiva a tre stelle. Un soggiorno a San Vito Lo Capo (Palermo) può andare da un minimo di 1.234 euro a un massimo di 8.718 euro ad agosto. Drastica la riduzione a settembre con prezzi che crollano da un minimo 543 euro a un massimo di 5.684. Discorso simile per il volo. Un biglietto Milano-Palermo di andata e ritorno per 4 persone nella settimana ferragostana prescelta costa un minimo di 818 euro, mentre a settembre il prezzo minimo è di 268 euro. Ricapitolando, considerando solo i prezzi minimi (alloggio + volo) ed escludendo i costi degli stabilmenti balneari (molto variabili), una settimana di vacanza a Ferragosto a San Vito Lo Capo costa 2.052 euro, mentre nel periodo 9-16 settembre il prezzo scende a 811 euro. Con un calo del 60%

In Sardegna sconti tra il 35 e il 50%

Sempre considerando il prezzo minimo, nelle stesse date una settimana di vacanza a Ferragosto a Villasimius in Sardegna (con volo da Milano su Cagliari) ad agosto comporta un esborso di 1.527 euro, che si riducono a 972 a settembre. In questo caso la riduzione è del 35%. Mentre a Porto Cervo (con volo Milano-Olbia) si passa dai 3.060 euro di agosto ai 1.464 euro di settembre (-52%)

A Gallipoli risparmi oltre il 60%

Spostandoci di regione, in Puglia, il calo è ancora più significativo. Una settimana di vacanza a Gallipoli (con volo Milano-Brindisi) costa 2.005 euro a fronte dei 662 euro di settembre. In questo caso il risparmio record è del 67 per cento.