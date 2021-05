Vaccinare i Paesi poveri conviene a noi almeno quanto a loro

Tutti coloro che in Italia in passato hanno tifato per l’uscita dall’euro e magari anche dalla Ue e anche coloro che sono scesi in piazza di recente con le bandiere Italexit, dovrebbero chiudere gli occhi e pensare come vivremmo oggi noi italiani se non fossimo stati in Europa, se non avessimo avuto alle spalle la Bce e se avessimo in mano le nostre vecchie lirette.

Oggi vivremmo un incubo con il 50% di reddito in meno e il 70% di risparmi e patrimonio in meno rispetto al 2019.

Qualcun altro ha lanciato la bizzarra idea di sospendere

i brevetti dei vaccini, pensando che in poche settimane tutto

il mondo avrebbe potuto produrre 13 miliardi di dosi per tutti

i sette miliardi di abitanti del pianeta terra e per almeno

cinque-sette anni.

Ma produrre vaccini non è come produrre caramelle per le quali basta un po’ di zucchero e qualche colorante. Per produrre vaccini occorre disporre della tecnologia, di una filiera complicata di componenti e di enormi investimenti. Certo bisogna convincere Big Pharma a concedere le licenze ed estendere la produzione in quantità e in velocità. Resta sempre però il problema di come farli arrivare a quei quattro miliardi di persone che non sono in grado né di produrli né di comprarli, brevetti o non brevetti. La salute è un bene pubblico globale,

ma proprio per questo occorre un welfare mondiale.