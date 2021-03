Vaccinarsi o no? Il prezzo della salute e il ruolo del rimpianto

6' di lettura

Allora, ci vacciniamo o non ci vacciniamo? Con AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, Johnson&Johnson o altro? La scelta individuale è naturalmente volontaria e libera, ma importante per tutti, perché la scelta di uno ha ricadute sulla salute di molti. Gli economisti le chiamano esternalità. La tua scelta di vaccinarti protegge, infatti anche la mia salute, quella dei miei figli, quella dei miei genitori, e così abbiamo una esternalità positiva, così come la tua, pur legittima, decisione di non vaccinarti, mette a repentaglio la salute di molte altre persone, e allora avremo una esternalità negativa.

Questa dimensione pubblica di simili scelte individuali chiama la necessità di capire a fondo quali sono i criteri che utilizziamo per prendere simili decisioni. Ci vacciniamo o non ci vacciniamo? La settimana scorsa abbiamo approfondito la questione delle piccole probabilità che sistematicamente vengono sovrastimate e delle alte probabilità che, al contrario, vengono sottostimate. Così il rischio di una assai improbabile reazione avversa assume dimensioni importanti, mentre quella di un possibile contagio viene regolarmente trascurata.

Loading...

Il rimpianto, una punizione psicologica autoinflitta

Oltre a questo “bias” sistematico nella nostra percezione delle probabilità occorre tener conto di un altro elemento importante: si tratta di quell'emozione controfattuale che definiamo “rimpianto”. Il rimpianto è una punizione psicologica che ci autoinfliggiamo per aver fatto una cosa invece di un'altra. «Se avessi fatto così, invece che cosà, come sarebbe stata migliore la mia vita». Perché il rimpianto sia giustificato, però, occorre che il controfattuale, sapere cosa sarebbe accaduto se avessimo preso decisioni differenti, sia chiaro e inequivocabile. Altrimenti il rimpianto rischia di essere infondato e, in definitiva, un'inutile pena. Molto spesso è così. Ci crucciamo, spesso, per cose per le quali non siamo responsabili e, invece, sviamo la colpa per vicende delle quali abbiamo piena responsabilità. Responsabilità. Un concetto piuttosto relativo. Immaginate di apprendere che il signor Rossi, che, per principio non dà mai passaggi agli autostoppisti, l'altra sera ha deciso di caricarne uno ed è stato rapinato.

Anche il signor Bianchi, che invece dà regolarmente passaggi agli autostoppisti, quella stessa sera è stato rapinato. Chi dei due, secondo voi, proverà più rammarico? In un famoso studio sulla questione della percezione della realtà e delle sue alternative, Daniel Kahneman e Dale Miller, posero una domanda molto simile ai partecipanti al loro esperimento. L'88% disse che il signor Rossi provava un rammarico maggiore di quello del signor Bianchi (“Norm theory: Comparing reality to its alternatives”. Psychological Review, 93(2), 1986, pp. 136–153). Se sono tendenzialmente contrario ai vaccini e questa volta mi vaccino e ho una reazione avversa, il mio rimpianto sarà molto maggiore di quello che proverebbe chi, tendenzialmente favorevole alla vaccinazione, dovesse sperimentare una simile reazione avversa.

C'è poi, a complicare ulteriormente la questione, un altro fattore, quello relativo all'asimmetria tra azione ed omissione.