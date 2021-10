Vaccinati e non vaccinati: cosa dicono i dati delle due pandemie

3' di lettura

L’incidenza dei nuovi contagi nella popolazione non vaccinata è di 777 casi ogni 100mila. Quella dei vaccinati è di 95 ogni 100mila. I decessi sono 74 per milione tra i non vaccinati e 4 tra i vaccinati. Sono gli ultimi dati del report dell’Istituto superiore di sanità come elaborati su Lab24 nella nuova sezione “L’effetto dei vaccini”.

Per valutare quanto stanno proteggendoci i vaccini i dati assoluti possono essere fuorvianti. Questo perché quando le vaccinazioni nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura si verifica il cosiddetto “effetto paradosso”, per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra vaccinati e non vaccinati, per via della progressiva diminuzione nel numero di questi ultimi.

Loading...

Cosa che è già evidente nella fascia di over 80, dove la copertura vaccinale è superiore al 90%. Qui, secondo gli ultimi dati che vanno dal 30 luglio al 5 settembre, ci sono stati 352 decessi tra i non vaccinati (48%) e 402 tra i vaccinati (52%).

Significa che il vaccino non funziona? Al contrario, è un esito prevedibile quando hai quota ampia di immunizzati con un vaccino che garantisce una protezione molto elevata ma inferiore al 100%.

Per ipotesi se tutta la popolazione italiana oggi fosse vaccinata, a essere contagiati o ricoverati sarebbero una minima quota di vaccinati, in tutta probabilità anziani o immunodepressi. Questi rappresenterebbero il 100% dei casi, non essendoci più “non vaccinati”.