Vaccinati ma privi del green pass. Ecco i casi

Siete vaccinati ma il cinema e il museo vi rifiutano e avete dubbi sul ritorno in patria: è il limbo di chi attende il green pass per giorni e settimane, pur avendone il diritto.

Ci ha scritto ad esempio un cittadino austriaco, Robert S., che ha una seconda casa in Italia, dove vive due mesi l'anno. Si è vaccinato qui, con doppia dose, ma ancora niente pass. Attende da giugno.

Limbo simile in cui può cadere chi si è vaccinato in due regioni diverse, perché passa lunghi periodi estivi in una seconda casa (con lo smart working si può fare facilmente). È il caso di Ennio P. che – a quanto abbiamo appurato - si è visto respingere a un cinema pur avendo fatto le due dosi; il green pass della prima era scaduto ed erano già passati otto giorni dalla seconda. Almeno, il cinema ha offerto un rimborso; il disagio di questi disservizi è per l'utente e per l'economia, quindi.

Cittadini stranieri in Italia

Ci scrive Robert: «Sono cittadino austriaco e siccome sto nella mia seconda casa in Sicilia da alcuni mesi, ho ricevuto le due dosi di Moderna (seconda dose il 21 giugno) in Italia, a Catania. Dopo infinite telefonate e procedure online non ho ancora mai ricevuto il green pass pur avendo un codice fiscale italiano». «Il numero verde locale mi dice che il mio dossier è completo ma che non è ancora stata presa una decisione a livello nazionale per i cittadini stranieri in Italia. Adesso mi trovo impossibilitato a fare alcunché perché neanche il mio paese d'origine, avendo fatto il vaccino in Italia, può rilasciarmi il certificato. Fra qualche giorno assieme a mia moglie italiana e la nostra bimba dobbiamo prendere un aereo per l’Austria dove non potrò andare nei ristoranti o altri luoghi pubblici».

Dal ministero della Salute fanno sapere che il caso del cittadino austriaco è in realtà previsto e già risolto. Basta andare sul sito DGC.gov.it e – per chi è vaccinato in Italia pur non essendo iscritto al nostro sistema sanitario – inserire il codice fiscale o l’identificativo assegnato da Sistema TS (tessera sanitaria) per accedere alla vaccinazione in Italia; la data dell’ultima vaccinazione.