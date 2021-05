Vaccinazione di massa al via entro maggio, ecco come cambierà il piano vaccinale

3' di lettura

Il piano vaccinazioni cambierà. Non si aspetterà più di aver messo in sicurezza gli over 60 per passare alla vaccinazione di massa. Basterà averlo fatto con gli over 65. La notizia, filtrata nei giorni scorsi, è stata confermata dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che ha dichiarato: «Quando avremo messo in sicurezza gli over 80, 70 e 65 si potrà dare la possibilità alle aziende di vaccinare il proprio personale e superare il concetto di classe di età».

L'idea, ribadita anche a Repubblica è insomma completare la vaccinazione degli over 65, per poi aprire all'immunizzazione senza fasce d'età e forse senza neppure la prenotazione. Utilizzando anche le aziende. Il tutto «da fine maggio». E sfruttando anche «centri vaccinali nelle località turistiche». Per incrementare le somministrazioni si conta altresì sui 30 mila medici di famiglia che hanno aderito alla campagna e sulle farmacie. L’idea è: «chi ha più di 30 anni si presenta e si vaccina».

Il cambio di passo

Come mai questo cambio di passo, annunciato ufficialmente dopo che il 29 aprile e 30 aprile è stato centrato il target delle 500mila vaccinazioni giornaliere? L’impressione è che Figliuolo abbia preso atto della realtà. Le regioni da un lato hanno dato una forte accelerazione alla campagna vaccinale. Ma dall’altro reclamano un margine di autonomia. La direttiva di Figliuolo di «assicurare la copertura delle categorie indicate, senza estendere - fino a nuove disposizioni - le prenotazioni a soggetti di età inferiore a 60 anni» non è stata seguita da tutti.

Campagna under 60 già partita

Le Regioni vanno in ordine sparso. E alcune già vaccinano le gli under 60. In Campania il 27 aprile sono state aperte le prenotazioni per i 50-59 enni. E malgrado la contrarietà del commissario Figliuolo, Procida e Capri si avviano già a ultimare la vaccinazione di massa e puntano a essere la prima isola Covid free d’Italia. Il 30 aprile il Lazio ha aperto le prenotazioni anche per i nati nel 1962-63 (ossia i 58-59enni).

A questa platea saranno dedicati tutti i vaccini, compresi Astrazeneca e Johnson & Johnson che possono essere scelti su base volontaria. In Liguria dall’11 maggio potranno prenotare le persone under 60 con fragilità e le persone con 55-59 anni.