Vaccinazione over 80 in ritardo, immunizzato appena il 19,1% della platea

Bertolaso: in Lombardia pronti a usare Astrazeneca a over 80

La Lombardia punta sulla somministrazione di AstraZeneca. «Visto che molte regioni lo stanno già facendo credo che anche in Lombardia si possa vaccinare con Astrazeneca anche gli over 80 che sono in condizioni di ricevere il vaccino», ha detto Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale a Codogno. «Ho parlato questa mattina (mercoledì 24 marzo, ndr) con il direttore generale del ministero della Salute Gianni Rezza e abbiamo condiviso l'opportunità e la possibilità di vaccinare con Astrazeneca anche gli over 80 - ha spiegato - la Lombardia ha vaccinato solo con Pfizer e Moderna per quelli a domicilio, ma potendo usare anche Astrazeneca potremo implementare la tempistica delle vaccinazioni anche per gli over 80».

Task force Commissario in Molise e Basilicata

Nelle prossime ore task force inviate dal Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo saranno operative in Molise e Basilicata per supportare le strutture già operative nella campagna di vaccinazione. Le task force, secondo quanto si apprende da fonti della struttura, saranno composte da un medico e due infermieri e saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati.