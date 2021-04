Vaccinazioni, centrato il target delle 500mila dosi. Record in Lombardia, Piemonte e Veneto

3' di lettura

L’obiettivo fissato alla fine è stato centrato. Nella giornata del 29 aprile si è raggiunto e superato il target delle 500mila somministrazioni giornaliere. Con un’accelerazione improvvisa e per certi versi inattesa, dal momento che l’obiettivo intermedio delle oltre 400mila somministrazioni non era stato raggiunto nei giorni precedenti. In base ai dati provvisori di Lab24 del 24 Ore, elaborati sui numeri ufficiali del governo, siamo a quota 497.933 vaccinazioni a livello nazionale nella giornata di giovedì 29 marzo. Ma il dato stabilizzato atteso nel pomeriggio si dovrebbe attestare intorno a quota 520mila.

Lombardia, Piemonte e Veneto oltre il target regionale



Numerose le regioni che hanno superato il target assegnato. Tra queste spiccano la Lombardia (111.506 vaccinazioni rispetto alle 99mila previste), il Piemonte (46.361 rispetto a 40mila) e il Veneto (47.341 a fronte di un obiettivo regionale di 40mila).

Loading...

Vaccino, le dosi giornaliere somministrate in Italia Loading...





Il trend incerto degli ultimi giorni



Eppure le premesse non erano incoraggianti. A livello nazionale, dopo la buona performance del 23 e 24 aprile con 398 e 380mila iniezioni (più dell'obiettivo rispettivamente di 320mila e 356mila) il 25 aprile, complice il giorno festivo, le somministrazioni sono calate a 265mila (oltre 100mila in meno delle 380mila stabilite come target). A seguire altri tre giorni senza target centrato: 340mila vaccinazioni il 26 aprile (molto al di sotto delle 405mila previste), 365mila il 27 aprile (rispetto a un target di 430mila) e 398mila il 28 aprile (a fronte di 455mila). Anche se da alcune Regioni è arrivata in questi giorni la segnalazione sulla carenza di dosi che spiegherebbe in parte la frenata.