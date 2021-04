Vaccinazioni, ecco i dati aggiornati per categorie: entrano fragili e over 60, si sgonfia «altro»

2' di lettura

Da martedì 20 aprile il sito del governo con il report giornaliero sulle vaccinazioni anti Covid ha un aspetto nuovo. Che risponde alla domanda sollevata da più parti di maggiore trasparenza. Le somministrazioni per categoria, a livello nazionale e regionale, si arricchiscono di tre nuove voci: soggetti fragili e caregiver, fascia 70-79 anni e fascia 60-69 anni. Resta una voce “altro”, ma risulta residuale, con “solo” 297mila dosi somministrate su un totale che attualmente viaggia verso i 16 milioni (qui il link a Lab24 con tutti i dati aggiornati).

La categoria «misteriosa»

La categoria “altro” ha rappresentato finora un’anomalia, sulla quale si sono accesi vari riflettori. Anche quelli della commissione parlamentare antimafia guidata da Nicola Morra (M5s) che ha chiesto gli elenchi dei nominativi inclusi in questa categoria nelle Regioni con numeri maggiori rispetto alla media nazionale. Ossia Sicilia, Calabria, Campania e Valle d'Aosta Regioni in cui questa voce superava una o tutte le altre categorie da vaccinare (over 80, ospiti nelle strutture residenziali per anziani, operatori sanitari, polizia ed esercito, personale scolastico).

I sospetti sui «furbetti» infiltrati

Il sospetto era che sotto “altro” ci fossero anche quelli che, come ha detto il premier Mario Draghi, hanno saltato la fila. C’è chi ha parlato addirittura di 2 milioni di potenziali furbetti tra i vaccinati. In realtà le cifre pubblicate ridimensionano molto il fenomeno. Dopo l'aggiornamento delle categorie, in “altro” ci sono solo 300mila dosi. Dove sono finite le altre? Oltre 341mila tra i 60-69 anni, 1.774.790 tra i 70-79 anni e 1.740.521 tra i soggetti fragili (e i loro caregiver). La voce “altro” risulta adesso marginale. Ovunque in Italia ma anche nelle regioni finora nel mirino: è il 6% in Campania, il 3,2% in Valle d’Aosta, il 3% in Sicilia, il 2,9% in Calabria.

Le esenzioni regionali

Ma anche chi si è vaccinato grazie alle deroghe concesse a livello regionale. C'è chi infatti ha favorito gli avvocati, come la Toscana. Chi i giornalisti, come la Campania. Chi i volontari del terzo settore, come la Lombardia. Si aggiunge ora il caso Puglia, dove a Taranto sono stati vaccinati preti, sacerdoti e operatori della Caritas.

Le inchieste sui «salta fila»

Categorie tra le quali non è escluso che si siano annidati i “furbetti” del vaccino. È facile infatti ipotizzare, per chi condurrà le inchieste che sono in corso, che a facilitare i “furbetti” siano state spesso proprio le deroghe concesse a livello regionale. Mescolarsi infatti ad anziani, fragili, sanitari, forze dell'ordine e insegnanti sarebbe stato più difficile. Più facile, invece, muoversi all'interno delle maglie larghe concesse dai singoli territori.