Vaccinazioni, obiettivo 400mila dosi ancora mancato. Sopra il target regionale Lombardia e Liguria

Doveva essere la giornata della svolta. Quella del superamento di quota 400mila vaccinazioni. Ma il 27 aprile (dato ancora parziale, ma piuttosto consolidato, secondo quanto riportato da Lab24 del Sole 24 Ore) l'asticella si è fermata attorno a quota 360mila. Siamo ancora lontani dal target fissato dal commissario Figiuolo di 430mila vaccinazioni, obiettivo giornaliero intermedio verso quello delle 500mila somministrazioni, che il piano del Governo già fissava per metà aprile ma che per mancanza di dosi il commissario Figliuolo ha spostato a partire dal 29 aprile.

Target superato il 28 aprile solo in quattro regioni

I dati parziali di Lab24 riferiti al 27 aprile parlano di 357mila somministrazioni. Solo quattro regioni hanno superato il target giornaliero. La Lombardia (84mila rispetto a 83.300), la Liguria (14mila rispetto a 12.450), la Basilicata (4.700 invece di 3.250) e la Valle d'Aosta (circa mille a fronte di 750 previste).

Il trend degli ultimi giorni

Del resto, a livello nazionale, dopo la buona performance del 23 e 24 aprile con 397 e 379mila iniezioni (più dell'obiettivo rispettivamente di 320mila e 356mila) il 25 aprile, complice il giorno festivo, le somministrazioni sono calate a 265mila (oltre 100mila in meno delle 380mila stabilite come target) e anche il 26 aprile si sono raggiunte solo 337mila vaccinazioni, molto al di sotto delle 405mila previste. Da alcune Regioni è però arrivata in questi giorni la segnalazione sulla carenza di dosi che spiegherebbe in parte la frenata.

Corsa contro il tempo per arrivare a 500mila vaccinazioni

Da ora in poi però non ci saranno giustificazioni. I vaccini ci sono: nei prossimi 30 giorni le Regioni riceveranno oltre 20 milioni di dosi di vaccino, praticamente quante ne sono arrivate in quattro mesi. Con un primo maxi-anticipo di 2,2 milioni di dosi Pfizer e altre 2 milioni di AstraZeneca entro il 30 aprile. Il resto a maggio quando se ne aspettano 15-17 milioni. Numeri questi più che sufficienti per correre finalmente nei prossimi giorni alla velocità di crociera di 500mila iniezioni al giorno. Una soglia sotto la quale si proverà a non scendere più fino all'immunità di gregge entro settembre quando si punta a vaccinare almeno l'80% degli adulti.