Vaccinazioni, regge (per ora) il ritmo delle 500mila dosi al giorno. Lombardia, Veneto e Sicilia oltre il target

3' di lettura

Il ritmo delle 500mila vaccinazioni al giorno per ora è confermato. Dopo il record di 515mila somministrazioni il 29 aprile, il dato ancora parziale relativo al 30 aprile fissa l’asticella a quota 500.320. Ora però arrivano due giornate critiche: 1 maggio e domenica 2 maggio, dove sarà difficile, per via dei festivi, tenere lo stesso ritmo.

Sei regioni sopra l’obiettivo per due giorni di seguito

Intanto, in base ai dati di Lab24 del Sole 24 Ore si possono già tirare alcune conclusioni sulle regioni più avanti e quelle più indietro. Solo la metà delle regioni (10 su 20) hanno centrato l’obiettivo assegnato. Tra le più grandi spiccano Lombardia, Veneto e Sicilia, che hanno oltrepassato sia il 29 che il 30 aprile il loro target di riferimento: rispettivamente 99mila, 44mila e 28mila somministrazioni giornaliere. Il 30 aprile la Lombardia ha raggiunto quota 114mila (+15% rispetto all’obiettivo), il Veneto 48mila (+21%) e la Sicilia 35mila (+24%). Partita male, con 10 mila iniezioni al giorno, la rimonta della Lombardia si è giocata tutta in primavera con la nuova piattaforma per le adesioni affidata a Poste italiane. Superata per due giorni di fila la meta fissata anche da Liguria, Abruzzo, Marche e Basilicata.

Loading...

Lontane dal target Friuli, Lazio, Umbria e Sardegna

La Campania, che aveva mancato l’obiettivo delle 42mila dosi il 29 aprile, lo ha raggiunto il 30 aprile. E così anche la Calabria, che sfiora le 15mila inoculazioni (il target è 12mila) e il Molise. Sotto il target delle 50mila somministrazioni è il Lazio (arrivato a quota 40mila) che gode ancora però del vantaggio accumulato in partenza e resta la seconda Regione per dosi totali somministrate: quasi 2 milioni. Negativo il trend di Piemonte ed Emilia Romagna. In particolare il Piemonte, dopo l’exploit improvviso del 29 aprile con 47mila vaccinazioni (rispetto al target di 40mila), il 30 aprile è ripiombato a quota 30mila. E così l’Emilia Romagna da 44mila (target 42mila) è scesa a 36mila da un giorno all’altro. Lontane dall’obiettivo Friuli Venezia Giulia, Umbria, Trentino Alto Adige e Sardegna.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha spiegato il flop con la mancanza di vaccini: «Potremmo arrivare a 17 mila iniezioni al giorno - ha attaccato - ma mancano le fiale». E allora si sta fermi intorno a 6 mila. «Scarsa però è pure l'adesione, venite a vaccinarvi — è l'appello del presidente — Tra i 60 e i 69 anni il 40% dei cittadini non si è prenotato, tra i 70 e i 79 anni il 25%».

Vaccino, le dosi giornaliere somministrate in Italia Loading...

Occhi puntati sulle vaccinazioni la domenica



Per arrivare entro settembre all'immunità di gregge, quando si punta ad aver vaccinato almeno l'80% degli adulti, è necessario però correre sempre alla velocità di crociera di 500mila iniezioni al giorno: una soglia minima sotto la quale non si deve scendere. Molto dipenderà dalle singole regioni e dalla loro capacità di dare regolarità alle somministrazioni giorno dopo giorno. Festivi compresi. La prossima prova è quella del 1° maggio. Finora uno degli elementi di debolezza della campagna vaccinale è stato il basso numero di dosi somministrate alla domenica. In cifre: nei mesi di marzo e aprile, appena 129mila dosi medie. Il caso più evidente è quello di Pasqua (4 aprile), quando furono somministrati meno di 100mila vaccini (96.060) con una differenza rispetto alla media della settimana pari al 60%.