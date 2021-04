Vaccinazioni, superato il target settimanale: Liguria, Lombardia e Puglia più avanti

2' di lettura

Obiettivo centrato. Il primo dopo alcuni slittamenti. In attesa di raggiungere l’ambizioso target delle 500mila vaccinazioni quotidiane, in base al piano messo a punto dal commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, è stata raggiunta e superata la quota fissata delle 315 somministrazioni al giorno (come anticipato sul Sole 24 Ore in edicola) e dei 2,2 milioni di vaccinazioni settimanali.

Dal 16 al 22 aprile (ancora parziali) i numeri di Lab24 del Sole 24 ore sui dati del Governo dicono che la media nazionale è stata di oltre 330mila iniezioni al giorno. E che le somministrazioni settimanali hanno superato quota 2,3 milioni. Un risultato raggiunto anche grazie alla forte accelerazione delle ultime 24 ore (il 22 aprile) che si avviano a registrare il record di dosi inoculate (siamo a quota 360mila ma il dato definitivo dovrebbe superare 400mila).

Liguria, Lombardia e Puglia più avanti

Le Regioni però non corrono allo stesso modo. A tirare la volata sono soprattutto Liguria, Puglia e Lombardia che registrano numeri molto superiori al target territoriale assegnato dal commissario. La Liguria registra una media di 10mila (+31%), la Puglia 26mila (+24%) e la Lombardia 57mila (+13%). Bene anche le “piccole” Basilicata (+24%) e Valle d’Aosta (+23%). Sopra la media Campania (+8%), Emilia (+8%), Piemonte (+6%) e Lazio (+3%).

Sei regioni non centrano l’obiettivo

Dai dati emerge invece che sei regioni (oltre alla provincia di Trento) hanno fallito l’obiettivo giornaliero. Sono Abruzzo, Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia e Veneto. Quest’ultima è l’unica regione del Nord a non raggiungere, anche se di poco, il target prefissato (25mila dosi). Notevole lo sprint degli ultimi due giorni in cui si è sempre superata quota 30mila. Ma ha pesato un inizio in salita.

Verso quota 500mila

La campagna vaccinale a livello nazionale punta adesso a superare fino al 30 aprile le 400mila iniezioni al giorno, nuova tappa verso il target delle 500mila somministrazioni da centrare ormai per inizio maggio come velocità da tenere a regime per raggiungere l'immunità di gregge.