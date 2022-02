Vaccini, 3 milioni senza dosi (sui 5 totali) potrebbero ricevere Novavax

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli italiani finora riluttanti a farsi somministrare un vaccino anti-Covid basato sulla tecnologia a mRna hanno un’alternativa più tradizionale: seppur in ritardo rispetto ai programmi iniziali, è in distribuzione nelle Regioni Novavax, il primo vaccino contro il coronavirus - indicato dai 18 anni in su - che utilizza la tecnologia delle proteine ricombinanti, considerata ormai classica perché sperimentata da decenni contro meningite, pertosse e fin dagli anni ’80 contro l’epatite B.

Vaccino, le dosi giornaliere somministrate in Italia Il numero di dosi somministrate che vengono comunicate quotidianamente sulla base delle segnalazioni delle regioni. Il numero di vaccinati sull'ultimo giorno potrebbe essere parziale, viene aggiornato più volte durante la giornata

I tre milioni di maggiorenni senza dosi

Il vaccino Novavax (contenente frammenti prodotti in laboratorio della proteina Spike, che si trova sulla superficie del virus Sars-CoV-2, e un adiuvante, la saponina, che stimola la risposta immunitaria contro l’aggressione di un agente esterno) potrebbe avere l’effetto di tranquillizzare i cosidetti “no vax” e aumentare la percentuale di italiani immunizzati che, secondo i numeri di Lab24, sono a un passo dall’83%. Restano ancora in attesa della prima dose, secondo il prospetto del governo aggiornato al 18 febbraio, 5,038 milioni di persone. Di queste, quasi tre (2,963 milioni) hanno più di 18 anni e quindi potrebbero ricevere Novavax.

Tra i 40enni i no vax più numerosi

Da Novavax vaccino - il quinto vaccino, autorizzato il 20 dicembre 2021 dall’Agenzia europea del farmaco, dopo Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson - potrebbe arrivare una spinta alle prime dosi (in declino a febbraio con una media quotidiana di 21mila somministrazioni). Si tratterebbe di un fattore aggiuntivo per trainare le vaccinazioni dopo la duplice azione decisa dal governo sugli over 50 con l’obbligo vaccinale (scattato dal 1° febbraio con multa di 100 euro per chi non lo rispetta) e il requisito del green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro (in vigore dal 15 febbraio). Misure entrambe destinate a durare fino al 15 giugno, quindi oltre lo stato d’emergenza che scadrà il 31 marzo. Gli ultra cinquantenni ancora privi di copertura sono 1,331 milioni (-353mila nelle ultime tre settimane). Il gruppo più consistente è quello dei 50enni (587mila). Nella fascia di popolazione con più di 18 anni ci sono poi 838mila 40enni in attesa della prima dose, 536mila tra i 30enni e 257mila tra i ventenni. Una platea potenzialmente interessata a Novavax.