Vaccini, 5 milioni over 50 ancora «a zero dosi». Ecco la mappa

Andare a cercare tutti coloro che hanno più di 50 anni e non si sono ancora vaccinati. È la «sfida principale da vincere oggi» secondo le parole di Mario Draghi pronunciate nella conferenza stampa convocata all’improvviso venerdì 18 giugno per mettere in sicurezza la campagna vaccinale dopo la «confusione» generata dal caso AstraZeneca.

Accanto al presidente del Consiglio sedeva il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 il generale Francesco Paolo Figliuolo che poco prima aveva fatto sapere di aver scritto alle Regioni una lettera con un invito perentorio: «Continuare a cercare in maniera attiva gli over 60» che non hanno ricevuto ancora la prima dose.

Le due platee

La platea a cui ha fatto riferimento Figliuolo è più ristretta rispetto a quella citata dal premier: secondo i dati del commissario, le persone con più di 60 anni ancora non raggiunte dalla profilassi anti-Covid sono 2,8 milioni. Se a questi si aggiungono però i 50enni (persone nella fascia di età tra i 50 e 59 anni) nominati da Draghi, la popolazione “a zero vaccino” sale di molto: si arriva a circa 5 milioni di persone.

Gli “invisibili” numerosi al Sud

Dove si trovano questi “invisibili” (tra i quali non c’è solo chi si è sottratto volontariamente al vaccino ma anche - lo ha ricordato Figliuolo - chi non può essere vaccinato per motivi sanitari)? Dai dati consultabili su Lab24 risulta che le Regioni con i tassi più bassi di vaccinazione tra gli ultra 50enni si concentrano al Sud e sono Sicilia e Calabria, con circa un terzo ancora “scoperto”. Ma in ritardo appare anche la Campania per la fascia dei più anziani, quelli con più di 80 anni. In totale le tre regioni meridionali hanno 1,5 milioni di over 50 ancora senza alcuna protezione vaccinale. Nel dettaglio: in Sicilia sono quasi 700mila (32,5%), in Campania 502mila (21,3%) e in Calabria 254mila (30%).

Calabria ultima sui 50enni

Nella fascia d’età che va dai 50 ai 59 anni (circa 9,5 milioni di persone), la percentuale dei vaccinati con almeno una dose è del 66%. Ma, come accade sempre, ci sono significative differenze regionali: in Calabria si è fermi al 56%, in Basilicata e Sicilia al 57%. All’estremo opposto della graduatoria l’Umbria, prima con il 74,6, mentre la Campania (72,5%) è seconda. La regione amministrata da Vincenzo De Luca perde però terreno man mano che si sale d’età, risultando tra le meno efficaci sugli over 80. In particolare a Napoli si è registrato negli scorsi giorni un forte rallentamento nelle prime dosi, in particolare per gli over 60 che devono ricevere Astrazeneca. Nel complesso in Italia ci sono circa 3 milioni di 50enni che non sono stati ancora vaccinati.