Vaccini, accelerano le terze dosi: possibili 7 milioni nel 2021. In arrivo l’estensione ai 50enni

La somministrazione delle terze dosi, del vaccino dopo una partenza al ralenti, ha preso slancio. Si viaggia ormai al ritmo di 100mila iniezioni al giorno. E con questa media si spera nel traguardo dei 7 milioni di italiani con booster entro il 2021. Anche perché è in arrivo un allargamento delle inoculazioni ai 50enni.

Campagna vaccinale trainata dalle terze dosi

Nonostante lo zoccolo duro degli scettici, le inoculazioni procedono comunque, con la terza dose che traina ormai la campagna vaccinale: sono oltre 2 milioni quelle finora somministrate (pari a circa il 36% della platea) tra dose aggiuntiva per le persone “immunocompromesse” e dose “booster” per over 60, ospiti delle Rsa, operatori sanitari e persone con elevata fragilità . Quest'ultima è riservata solo a chi ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. Ed è ora possibile anche a chi ha fatto almeno da sei mesi il vaccino monodose J&J.

Vaccinati a quota 84%

Le prime dosi continuano a viaggiare intorno alla media consolidata (ieri sono state 15.572) mentre più alto è il ritmo delle seconde (48.870 nelle ultime 24 ore). L’83,6% della popolazione over 12 ha comunque completato, ad oggi, il ciclo vaccinale. Numeri che allontanano, almeno per il momento, il timore di restrizioni.

Verso l’allargamento alla fascia 5-11 anni

E dopo il via libera dell’Ema atteso a dicembre, nelle prossime settimane in fila per la vaccinazione anti Covid ci potranno essere anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni: una strategia che - spiega il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, punta a «tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi», perché bisogna fare «di tutto per mantenere le scuole aperte».

Italia sempre tutta bianca

I dati sulle fasce di rischio delle varie Regioni in tutto il Paese non preoccupano e tutta l’Italia resta per ora in zona bianca: è del 4% l’occupazione delle terapie intensive a livello nazionale e del 6% quella in area medica non critica negli ospedali per i casi Covid in Italia, sotto alle soglie fissate dagli indicatori rispettivamente del 10% e del 15%.