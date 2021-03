Vaccini, accordi con medici di famiglia solo in 12 regioni. Malati cronici indietro Una situazione anomala, denunciano i camici bianchi, si sta determinando rispetto alle categorie prioritarie da vaccinare poiché, nella pratica, stanno rimanendo indietro nelle immunizzazioni proprio i soggetti che ne avrebbero più bisogno, ovvero le persone fragili con patologie. di An.Ga.

Vaccini, l'Ema avvia la valutazione del russo Sputnik

Non tutte le Regioni sono ancora partite con la vaccinazione anti-Covid negli studi dei medici di famiglia, o nelle Asl se questi ultimi non sono adeguati, sulla base di accordi territoriali. Dopo il protocollo nazionale siglato nelle scorse settimane, e che rappresenta la cornice generale per la partecipazione dei medici di base alla campagna vaccinale, solo 12 Regioni hanno infatti attivato ad oggi i necessari accordi territoriali. Si tratta, secondo una rilevazione della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), di Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Lazio, Puglia e Provincia autonoma di Trento, anche se non tutte sono già partite operativamente.

Solo 10 vaccini a settimana ai medici di base

Un primo problema è la scarsità delle dosi: sono solo 10 a settimana per medico quelle finora arrivate. Ma c'è di più: una situazione anomala, denunciano i camici bianchi, si sta determinando anche rispetto alle categorie prioritarie da vaccinare poiché, nella pratica, stanno rimanendo indietro nelle immunizzazioni proprio i soggetti che ne avrebbero più bisogno, ovvero le persone fragili con patologie. «Le Regioni - commenta il segretario Fimmg Silvestro Scotti - stanno andando in ordine sparso rispetto alle categorie da vaccinare, e ciò sulla base dei vaccini che sono disponibili». Così, afferma, «in alcune Regioni con l'arrivo del vaccino AstraZeneca si stanno iniziando a vaccinare insegnanti e Forze dell'Ordine, mentre in altre no. In Emilia Romagna, ad esempio, i medici stanno iniziando a ricevere proprio AstraZeneca e si vaccinano gli insegnanti, mentre in Piemonte e Toscana hanno avuto dosi di Pfizer e Moderna e si procede con gli over-80». Il risultato, afferma, «è che si stanno vaccinando soggetti più giovani, sia pure di categorie essenziali, ma non i malati cronici che sono molto più a rischio».

Malati indietro nelle vaccinazioni

Dal presidente della Società italiana di medicina generale (Simg), Claudio Cricelli, arriva l’appello al premier Mario Draghi a dare «immediata priorità nella somministrazione dei vaccini anti-Covid alle persone ammalate croniche, con più patologie e sottoposte a più trattamenti. Questa categoria di persone è quella che ha dato il maggior tributo ai deceduti nel nostro Paese, oltre il 98%». Tuttavia, denuncia «per incomprensibili o prevedibili circostanze, in Italia la campagna vaccinale ha coinvolto soggetti sani, persone giovani, ma non ha ancora lontanamente sfiorato proprio queste categorie di soggetti, che sono invece quelle più sottoposte a contagio e mortalità». Il risultato, ha poi commentato Cricelli, è che «si stanno vaccinando col vaccino AstraZeneca categorie come avvocati o giudici, come in Toscana, ma non i malati, mentre per tale vaccino esistono evidenze di efficacia anche sugli over-65 con patologie».

Regioni in ordine sparso

Questa, al momento, rileva la Fimmg, l'attività di vaccinazione nelle Regioni. In Emilia Romagna i medici di famiglia vaccinano in studio con Astrazeneca il personale docente. Nel Lazio i medici vaccinano con Astrazeneca gli assistiti under 65 per criterio anagrafico in studi e nelle Unità di cure primarie delle Asl. Alcune Asl prevedono anche la possibilità di vaccinazione ad assistiti estremamente vulnerabili a domicilio. In Piemonte i medici hanno iniziato da 15 giorni a vaccinare over 80 nei centri vaccinali. Prossimamente anche negli studi adeguatamente organizzati. Nelle Marche i medici hanno terminato la vaccinazione nelle Rsa e sono pronti a partire con altre fasce di popolazione, l'accordo è stato appena siglato. In Toscana i medici di base stanno vaccinando over 80 negli studi o in spazi messi a disposizione dalle Asl. In Umbria i medici stanno vaccinando over 80 a domicilio. In Basilicata i medici sono partiti con vaccinazioni agli over 80 in alcuni comuni. Nella provincia autonoma di Trento i medici sono partiti con l'utilizzo di AstraZeneca per gli insegnanti. Lombardia, Valle d’Aosta, Puglia, Calabria non sono ancora partite.