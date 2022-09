Vaccini adattati ad Omicron, meglio fare subito il richiamo o aspettare? Cosa dicono gli esperti

Va anche considerato che «con un virus che si sta evolvendo rapidamente, non è possibile prevedere quali varianti circoleranno questo autunno e inverno - ha concluso Cavaleri -. Non è escluso che nuove varianti emergenti entro la fine dell’anno possano essere più vicine a Ba.2», come Centaurus, «che a Ba.5 o che possa emergere una variante completamente nuova che non siamo in grado di prevedere oggi. Proprio per questo è importante avere «una pluralità opzioni».

Quindici milioni senza la quarta dose

Vanno oltre 15 milioni gli over 60 e fragili scoperti dalla quarta dose di vaccino anti-Covid, secondo l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Secondo quanto disposto dalla circolare del ministero della Salute dell’11 luglio 2022, la platea di persone candidate a ricevere il secondo richiamo - da effettuare dopo almeno 120 giorni dalla terza dose (primo richiamo) o dall’infezione post terza dose - è di oltre 17,1 milioni di persone, di cui più di 1,87 milioni non eleggibili nell’immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni. Al 31 agosto (aggiornamento ore 06.16) sono state somministrate 2.258.934 quarte dosi, con una media mobile di 9.904 somministrazioni al giorno, in calo rispetto alle 10.427 della scorsa settimana (-5%). «Di fatto - ha commentato il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - rimane un lontano miraggio il target di 100 mila somministrazioni fissato il 13 luglio scorso dalle linee di indirizzo dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale».

In base alla platea ufficiale (17,1 mln di persone, di cui quasi 5,5 mln 60-69enni, 4,4 milioni 70-79enni, quasi 3,7 over 80, 3,4 pazienti fragili e 88mila ospiti di Rsa che non ricadono nelle categorie precedenti), aggiornata al 27 luglio, il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 17,3% con nette differenze regionali: dal 6,5% della Provincia Autonoma di Bolzano al 33,1% del Piemonte». Sul versante popolazione suscettibile, invece, aumentano le persone a rischio di malattia grave: al 31 agosto si contano ben 15,2 milioni senza quarta dose, oltre a 892 mila non vaccinati, 1,88 milioni senza terza dose.