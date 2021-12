Vaccini, allarme scorte: sufficienti per due settimane

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La soglia di 100 milioni di dosi è oramai un dato acquisito. Il ritmo delle vaccinazioni è ripreso impetuosamente, con il traino delle terze dosi e una ripresa delle prime immunizzazioni ascrivibile in parte alla stretta sul green pass. In base ai rilevamenti diffusi dal Governo i sieri inoculati sono stati 99.792.722, una cifra che rende l’obiettivo un fatto di ore, stando anche alla media quotidiana del periodo. In particolare le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 47.477.646, pari all’87,91% della popolazione over 12.

Terze dosi in aumento

I dati giornalieri aggiornati all’8 dicembre 2021 segnano un incremento di 40.637 prime dosi e un totale di 509.205. Se la tendenza si confermasse come appare ormai chiaro agli osservatori qualche problema potrebbe aprirsi, in prospettiva, per le quantità di dosi allo stato disponibili. La cifra complessiva delle dosi addizionale/richiamo (booster) è arrivata a quota 9.609.029, dunque il 46,76% della platea potenziale con ciclo completo da almeno cinque mesi. Un traguardo incoraggiante per le autorità sanitarie che sul rafforzamento della protezione acquisita giocano la partita del controllo della diffusione del coronavirus.

Loading...

Le scorte attuali

Ma dalle informazioni rese disponibili dalla struttura del commissario all’emergenza Francesco Figliuolo, del totale dei vaccini consegnati a Regioni e Province autonome pari a 105.174.747 quelli già utilizzati ammontano a 99.792.722. A conti fatti rimangono dunque disponibili 5.382.025 dosi, e questo significa che proiettando in avanti la media delle somministrazioni registrate di recente - tra le 300mila (di domenica) e le 400-450mila dosi giornaliere - entro un paio di settimane potrebbero venirsi a esaurire le scorte attualmente nei frigoriferi. Sempre che si riescano a raggiungere le 300mila somministrazioni nei giorni festivi, cosa meno probabile secondo l’osservatorio di Fondazione Gimbe: durante lo scorso mese, infatti, la domenica le inoculazioni non hanno mai raggiunto quota 100mila, eccetto il 28 novembre in cui è stata superato di poco il numero di 150mila.

I target 1-12 dicembre

Somministrare 4,6 milioni di dosi da mercoledì 1 dicembre a domenica 12 è il numero minimo di inoculazioni giornaliere in tutta Italia auspicato dal commissario per l’emergenza in una circolare indirizzata alle Regioni sui valori target di riferimento della campagna vaccinale. Il picco quotidiano di inoculazioni è stato previsto lunedì e martedì 6 e 7 dicembre (target ampiamente raggiunto) e giovedì e venerdì 9 e 10 dicembre, con 450mila somministrazioni.

Le quantità in arrivo

Per gestire il successo dell’operazione la struttura commissariale sta di suo mettendo in campo. Entro la fine dell’anno arriveranno (una parte è già in Italia) ulteriori 8,6 milioni di dosi (4 milioni di Pfizer/BioNTech e 4,6 milioni di Moderna). E qualora necessario si potranno aggiungere a questi quantitativi le 2,5 milioni di dosi della riserva centralizzata, ha fatto sapere la struttura.